В Екатеринбурге устроят самый массовый забег России: как попасть на «Кросс нации»

В Екатеринбурге 20 сентября пройдет одно из самых грандиозных и масштабных спортивных событий России — «Кросс нации». Два десятка тысяч участников пробегут от 1 до 12 км. Подробнее о событии — в материале URA.RU.
Как стать участником
Чтобы участвовать в кроссе, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. На сайте или в приложении нужно открыть раздел с мероприятиями, выбрать свой регион и спортивную дисциплину. Можно записать как себя, так и ребенка младше 14 лет.
Перед стартом нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении (оригиналы), медицинский полис, заключение врача о допуске к участию, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, согласие на обработку персональных данных. Ребятам от 14 до 17 лет нужно иметь при себе письменное согласие родителя или законного представителя.
Когда и где пройдет забег
В этом году местом проведения стал стадион «Екатеринбург-Арена». Регистрация участников стартует с 8:00 у центрального входа.
Какие дистанции предусмотрены
Они зависят от возраста участника. Дети (2016 г.р. и младше) побегут 1 и 2 км, девушки и юноши (2006 г.р. и младше, 2005 г.р. и старше) — 4 км, участницы (2006 г.р. и младше) — 6 км, юноши (2006 г.р. и младше) и женщины (2005 г.р. и старше) — 8 км. На главную дистанцию в 12 км допускаются только мужчины 2005 г.р. и старше.
Программа забега
В 10:00 на главной сцене пройдет церемония открытия, а следом — забег «Связь поколений» среди семей с самыми молодыми и возрастными участниками. Основной кросс стартует в 9:50.
