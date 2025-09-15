15 сентября 2025

В Екатеринбурге устроят самый массовый забег России: как попасть на «Кросс нации»

«Кросс нации» пройдет в Екатеринбурге 20 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В «Кроссе нации» могут участвовать как взрослые, так и дети
В «Кроссе нации» могут участвовать как взрослые, так и дети Фото:

В Екатеринбурге 20 сентября пройдет одно из самых грандиозных и масштабных спортивных событий России — «Кросс нации». Два десятка тысяч участников пробегут от 1 до 12 км. Подробнее о событии — в материале URA.RU.

Как стать участником

Чтобы участвовать в кроссе, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. На сайте или в приложении нужно открыть раздел с мероприятиями, выбрать свой регион и спортивную дисциплину. Можно записать как себя, так и ребенка младше 14 лет.

Перед стартом нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении (оригиналы), медицинский полис, заключение врача о допуске к участию, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, согласие на обработку персональных данных.  Ребятам от 14 до 17 лет нужно иметь при себе письменное согласие родителя или законного представителя.

Когда и где пройдет забег

В этом году местом проведения стал стадион «Екатеринбург-Арена». Регистрация участников стартует с 8:00 у центрального входа. 

Какие дистанции предусмотрены

Они зависят от возраста участника. Дети (2016 г.р. и младше) побегут 1 и 2 км, девушки и юноши (2006 г.р. и младше, 2005 г.р. и старше) — 4 км, участницы (2006 г.р. и младше) — 6 км, юноши (2006 г.р. и младше) и женщины (2005 г.р. и старше) — 8 км. На главную дистанцию в 12 км допускаются только мужчины 2005 г.р. и старше. 

Программа забега

В 10:00 на главной сцене пройдет церемония открытия, а следом — забег «Связь поколений» среди семей с самыми молодыми и возрастными участниками. Основной кросс стартует в 9:50. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 20 сентября пройдет одно из самых грандиозных и масштабных спортивных событий России — «Кросс нации». Два десятка тысяч участников пробегут от 1 до 12 км. Подробнее о событии — в материале URA.RU. Как стать участником Чтобы участвовать в кроссе, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. На сайте или в приложении нужно открыть раздел с мероприятиями, выбрать свой регион и спортивную дисциплину. Можно записать как себя, так и ребенка младше 14 лет. Перед стартом нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении (оригиналы), медицинский полис, заключение врача о допуске к участию, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, согласие на обработку персональных данных.  Ребятам от 14 до 17 лет нужно иметь при себе письменное согласие родителя или законного представителя. Когда и где пройдет забег В этом году местом проведения стал стадион «Екатеринбург-Арена». Регистрация участников стартует с 8:00 у центрального входа.  Какие дистанции предусмотрены Они зависят от возраста участника. Дети ( 2016 г.р. и младше) побегут 1 и 2 км, девушки и юноши (2006 г.р. и младше, 2005 г.р. и старше) — 4 км, участницы (2006 г.р. и младше) — 6 км, юноши (2006 г.р. и младше) и женщины (2005 г.р. и старше) — 8 км. На главную дистанцию в 12 км допускаются только мужчины 2005 г.р. и старше.  Программа забега В 10:00 на главной сцене пройдет церемония открытия, а следом — забег «Связь поколений» среди семей с самыми молодыми и возрастными участниками. Основной кросс стартует в 9:50. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...