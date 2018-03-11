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11 марта 2018
10 марта 2018
09:54  11 марта 2018 3

Украинский блогер раскрыл план Порошенко по кровавой «зачистке» Донбасса

Фотографии с передовой. Украина. ДНР
В Донецке готовятся к провокациям со стороны ВСУФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Ввод международного миротворческого контингента в Донбасс поможет вооруженным силам Украины зачистить его территорию от сепаратистов. Как сообщил украинский блогер Мартин Брест после встречи с президентом страны Петром Порошенко, готовящаяся операция пройдет под девизом «без оружия — живи, с оружием — смерть».

«Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс», — пишет Брест на своей странице в Facebook.Он также отмечает, что представители ополчения ЛНР и ДНР не будут иметь права на амнистию. При этом в Киеве до сих пор не могут просчитать последствия такой зачистки: по предварительным оценкам, сопротивление им могут оказать до 15 тысяч вооруженных бойцов непризнанных республик.

О возможном вторжении украинских военных на территорию ДНР сообщалось в середине февраля, когда на линию соприкосновения началась переброска десантно-штурмовых бригад. По словам полпреда непризнанной республики Дениса Пушилина, в Донецке на действия Киева готовы ответить наступательными действиями, напоминает RT.

Сергей Макеев
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