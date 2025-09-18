Власти помогут застройщикам сдать жилье в срок

Власти помогут застройщикам не сорвать сроки сдачи жилья. На заседании правительства 18 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о старте программы, которая компенсирует ставку проектного финансирования новостроек до уровня 12% в малых городах и селах. Это распространится на тех, которые привлекают средства по договорам долевого участия, добавил он. Как рассказали эксперты URA.RU, это быстро решит проблему с обманутыми дольщиками и спасет 30% девелоперов от возможного разорения.
Правительство запускает программу субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек — механизм ориентирован на малые города с населением не более 100 тысяч жителей и села, где объем строительства небольшой и нужна помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировали ввести в следующем году, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Ставку проектного финансирования компенсируют до уровня 12%. Это распространится на застройщиков, привлекающих средства по договорам долевого участия. На выполнение мероприятий направим из федерального бюджета еще полмиллиарда рублей в текущем году и свыше 1,1 млрд — на последующие два», — пояснил Мишустин.
Принимая такое решение, власти хотят избавить дольщиков от риска не получить квартиру в срок, сообщила URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «В связи с длительным сроком высоких ставок по ипотечным кредитам, у застройщиков практически прекратились поступления средств на эскроу-счета от дольщиков. А в банках есть правило: чем больше заключено договоров долевого участия, тем дешевле ставка проектного финансирования», — рассказала Радченко.
Компании, которые возводят многоэтажки в больших городах, и где покупательский спрос просел не так значительно, как в малых, еще могут продержаться: закончить строительство собственными средствами, выпустив облигации или акции. А в небольших, где строят один-два дома, у них нет никакого финансирования кроме банковского. Поэтому для того, чтобы дать возможность застройщикам завершить свои проекты, им предложили ставку в 12%, добавила она.
И это довольно хорошее подспорье при ставке Центробанка РФ 17%, отметила эксперт, поскольку позволяет многим компаниям, занимающимся строительством недвижимости, сэкономить внушительную часть средств. «Как это работает? Банк берет у ЦБ кредит под 17%, а потом добавляет свои — минимум 3-4%, поэтому застройщик уже получает средства под 20 с лишним процентов. Условные 8% — это разница, которую компенсирует государство», — сообщила Радченко.
Потребность в реализации этой программы давно назрела, потому что задержки по вводу жилья в эксплуатацию стали нередкой проблемой, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости. «В среднем этот период занимает от четырех месяцев до полугода. И здесь можно понять застройщиков: рабочей силы не хватает, а клиентов мало. Хотя дольщики страдают не меньше: они вынуждены продолжать платить и за ипотеку, и за съемное жилье», — сказала эксперт.
В перспективе такая программа может предотвратить отток населения, в том числе молодежи, из малых городов и сел с низкой или нулевой динамикой строительства, обратил внимание экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Я думаю, что эта программа будет работать пока что в тестовом режиме, чтобы понять, насколько выгодным окажется строительство в этих территориях, то есть можно ли из них сделать новые точки экономического роста. Льготный проект правительства дает хорошие для этого возможности. Это в долгосрочной перспективе. А в ближайшей — спасет этот рынок, ведь если люди не будут вкладываться в жилищное строительство, то у нас разорятся 30% девелоперов», — резюмировал он.
