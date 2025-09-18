Президент России Владимир Путин заявил, что численность личного состава на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. В ходе встречи с руководителями парламентских фракций глава государства прокомментировал предложения о введении квот для участников СВО при поступлении на государственную службу, подчеркнув, что не все военнослужащие выражают желание работать в органах власти.
«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находится», — сказал Путин. По его словам, «среди этих людей надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности», как работа в органах власти.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Госдуме сделал ряд заявлений, касающихся специальной военной операции, армии и будущего участников СВО. Главные акценты — численность российских войск, роль бойцов в политической жизни, укрепление обороны и сохранение традиционных ценностей.
Численность армии и расходы на оборону
Глава государства сообщил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся свыше 700 тысяч российских бойцов. По его словам, это серьезный ресурс, который доказывает высокую готовность армии выполнять поставленные задачи. Путин подчеркнул, что растущие расходы на оборону приносят конкретный результат.
«У нас оборонка качественно изменилась, армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов. Это не пустые расходы, это очевидная вещь», — отметил он. Президент также добавил, что Россия не только полностью удовлетворяет собственные потребности в боевой авиации, но и продолжает поставлять технику на экспорт. «Она пользуется огромным спросом», — заявил он.
Боевая авиация и оборонная промышленность
Отдельное внимание Путин уделил развитию авиации. По его словам, в России удалось сохранить и восстановить боевую авиацию, а также сделать «много шагов вперед» в ее модернизации.
«Несмотря на то, что боевая авиация самим нужна в условиях проведения специальной военной операции, наши предприятия авиационного комплекса не являются переразмеренными. Мы не только полностью удовлетворяем потребности вооружённых сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт», — сказал президент. Он подчеркнул, что укрепление оборонного потенциала не мешает развитию промышленности и напрямую связано с повышением качества российской армии.
Участники СВО — будущие лидеры
Особое внимание президент уделил роли участников спецоперации в политической и общественной жизни страны. Он выразил уверенность, что бойцы внесут позитивный вклад в работу партий и органов власти.
«Знаю, что в ваши ряды вливаются как раз участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, и в Государственной Думе, и в федеральных органах власти», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что такие люди должны выдвигаться на руководящие посты. «Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты», — сказал он.
Глава государства назвал этот процесс сменой поколений. «Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — обратился он к лидерам фракций.
День ветерана боевых действий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить общероссийскую памятную дату — День ветерана боевых действий. По его словам, для многих вернувшихся с фронта это крайне важно.
«Я совсем недавно встречался с ребятами, которые вернулись с фронта. Им важно, чтобы у каждого был свой праздник, свой федеральный праздник. Сегодня в ряде субъектов уже установлена региональная дата: День ветерана боевых действий, но ребята просят, чтобы дата была для всей страны», — сказал Слуцкий.
Патриотизм молодежи и традиционные ценности
Президент также затронул тему воспитания молодого поколения. Он согласился с критикой в адрес учебников финансиста Джорджа Сороса, отметив их негативное влияние. Однако, по его словам, российское общество смогло выработать защиту от подобных тенденций. «Несмотря на эти учебники, их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень семейной, общественно-государственной защиты у нас оказалась высокой. И наша молодежь демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно, стоять на защите традиционных ценностей», — заявил Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.