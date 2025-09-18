Трамп обвинил Байдена и поставил условие для санкций против России: новые и резкие заявления президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные санкции против России. Однако он отметил, что сделает это при условии, если союзники Вашингтона прекратят закупать российскую нефть. О чем еще заявил Трамп — в материале URA.RU.
Байден не руководил страной
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что его незаконно использовали для руководства государством. По утверждению американского лидера, представители Демократической партии использовали автоматизированное устройство для подписания официальных документов от имени Байдена, не получив на это его согласия.
Трамп отметил, что считает Байдена неосведомленным о большинстве решений, которые принимались в Белом доме. Трамп предположил, что единственный документ, который Байден подписал лично, — указ о помиловании своего сына Хантера.
США готовы ввести санкции, но при одном условии
Американский лидер также выразил готовность рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России. Однако он подчеркнул, что подобные меры возможны лишь в случае, если партнеры США полностью откажутся от закупок российских энергоносителей. «Но я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», — сказал Трамп журналистам.
Снижение цен на нефть могло сказаться на украинском конфликте
Президент выразил мнение, что возможное снижение стоимости нефти способствовало бы более быстрому урегулированию конфликта на Украине. «Если цена на нефть упадет, Путин прекратит, у него не будет другого выбора», — сказал Трамп.
Саммит на Аляске не был ошибкой
Трамп заявил, что не расценивает как ошибку свое приглашение президенту России посетить Аляску, несмотря на сохраняющийся неразрешенный конфликт на Украине. «Нет», — лаконично ответил Трамп.
Разрешение украинского конфликта
Рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации на Украине
Трамп заявил, что рассчитывал, что благодаря его отношениям с президентом России Владимиром Путиным конфликт вокруг Украины удастся урегулировать в сжатые сроки. «Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным», — сказал он.
Трамп также заявил, что Путин его подвел. «Путин меня подвел. Действительно подвел», — сказал глава США. Однако американский лидер отметил, что продолжает верить в успех на пути к достижению украинского урегулирования.
Разочарование в продолжении СВО
Глава США также выразил недовольство тем, что украинский конфликт до сих пор не урегулирован, отметив при этом, что считает своей обязанностью добиться его завершения. «Я очень разочарован тем, что данный конфликт до сих пор не урегулирован», — сказал Трамп.
При Трампе СВО бы не произошло
Американский президент вновь выразил уверенность, что при его руководстве эскалацию конфликта на Украине удалось бы предотвратить. Он подчеркнул: «Если бы я был президентом, этого никогда бы не произошло. И в те четыре года этого не происходило, и даже близко не было», — заявил он.
Скоро появится положительная информация о конфликте на Украине
Он также выразил ожидание, что в ближайшее время появится положительная информация относительно прекращения конфликта на Украине. Кроме того, глава Белого дома отметил, что «считает себя обязанным» добиться урегулирования ситуации на Украине.
Конфликты на Украине и в Газе будут решены
Трамп заявил, что предпринимаются активные усилия по урегулированию ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. По его словам, происходящее там является сложным, однако этот вопрос будет разрешен и урегулирован. Трамп также выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной будет улажен.
Конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну
Противостояние на Украине утратило риск эскалации в глобальный военный конфликт, считает глава США. «Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне», — сказал Трамп.
США хочет вернуть авиабазу в Афганистане
Трамп заявил, что Вашингтон предпринимает усилия по возвращению авиабазы Баграм в Афганистане из-за ее стратегического положения рядом с Китаем. «Мы собираемся уйти из Афганистана, но уйдем с силой и достоинством, и мы сохраним Баграм — одну из крупнейших авиабаз в мире. <...> Мы пытаемся вернуть ее, кстати», — заявил американский лидер. Он подчеркнул, что расположение Баграма играет ключевую роль для безопасности США и их союзников ввиду близости к китайским ядерным объектам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.