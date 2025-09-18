Путин запустил новый политический процесс в Госдуме

Президент Владимир Путин негласно дал старт кампании по выборам в Госдуму, которые пройдут в 2026 году. Минувшие региональные выборы показали, что оппозиционные партии (пусть даже системные) практически не имеют шансов на конкуренцию с кандидатами от «Единой России» в одномандатных округах. Поэтому и в Госдуме-2026 им остается рассчитывать скорее на голосование за партийный бренд. Но и здесь, говорят эксперты, все непросто. И сегодня президент оценил расклад политических сил перед важной схваткой.
Прежде всего Путин поздравил спикера Госдумы и руководителей парламентских фракций с прошедшими региональными и местными выборами. По словам президента, «все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей». «Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность», — подчеркнул Путин.
Но для него важно, что эту стабильность поддержали избиратели, которые пришли на участки для голосования даже, по сути, в фронтовых условиях. «Все пришли и подтвердили стабильность российской политической системы, — отметил президент. –
Мы знаем, что далеко не везде в условиях, подобных тем, в которых сейчас живет наша страна, сохраняется конституционный строй, политическая стабильность. У нас это есть, и это очень важно».
Особо Путин отметил, что по итогам прошедших выборов в органы власти на местах вошли участники СВО. «Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, в Государственной Думе, и в федеральных органах власти. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать.
И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена», — заявил Путин.
То, что политическая система в стране стабильна, а от того и эффективна, после вступления президента поспешил подтвердить спикер Госдумы Вячеслав Володин. И это, по его словам, позволяет отвечать на любые вызовы. А развивается эта система «на основе многопартийности и тех возможностей, которые дает Конституция после внесения изменений».
Впрочем, у лидера КПРФ Геннадия Зюганова к многопартийности, оказалось, есть претензии. Он назвал «блестящим решением» выборы в Госдуму по формуле 50 на 50 (половина депутатов — по партийным спискам, половина — по одномандатным округам), а также сбалансирование руководящего состава Госдумы (благодаря этому, оппозиционные партии получили в действующем созыве ГД больше кресел председателей комитетов, чем это было в прошлые созывы).
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы новый состав Госдумы был сбалансирован, чтобы мы полностью выполнили послание президента, чтобы мы одержали победу с наименьшими потерями, чтобы люди имели возможность спокойно проголосовать и решать те проблемы, которые накопились, чтобы их слышали, чтобы народ имел возможность и выразить свое отношение, и спросить с руководителей», — заявил Зюганов.
Тут же ему парировал коллега из ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил, что «в существующем механизме выборов все зависит» от самих партий. Он даже воспользовался ситуацией, чтобы лишний раз уколоть Зюганова и напомнить, что по итогам ЕДГ-2025 ЛДПР, а не КПРФ «заметно усилила свои позиции». Тем самым спор за второе место в политической системе усиливается.
Подобные встречи президента с лидерами думских фракций «фиксируют партийную систему» и то, какой ее видит Путин. И действительно, отметил в разговоре с URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, возникает вопрос о «второй партии» — это ЛДПР или КПРФ, и о том, какое место в системе занимает «Справедливая Россия». «Эта встреча — не только подведение итогов ЕДГ-2025, но и старт кампании в Госдуму 2026 года. Конечно, повестка может актуализироваться, но какие-то базовые принципы и основные программы партии формируются уже сейчас. Сегодняшняя встреча так или иначе покажет предрасположение президента.
Это не значит, что станет понятно, кто пройдет в следующую Думу. Но по степени его расположенности ко всем участникам процесса видно, как он настроен на коммуникацию», — отметил Гращенков.
По мнению политтехнолога, руководителя агентства «Стратагема» Романа Черемухина, встреча Путина с лидерами думских фракций — это «момент сигналов не только для партий, но и для общества». «Партии еще раз убедились: нынешняя конфигурация воспринимается в Кремле как рабочая, поэтому вводить новых игроков или отстранять старых никто не собирается. Скорее всего, сформируются две пары, которым позволят демонстрировать некую борьбу друг с другом (КПРФ — ЛДПР, СРЗП — „Новые люди“), оставляя таким образом „Единую Россию“ над конфликтами и возможной критикой», — полагает Черемухин.
Он согласен, что сегодняшний разговор можно считать «реальным стартом думских выборов 2026 года». «Сами лидеры фактически обозначили основные темы, на которых они намерены акцентироваться. Есть все основания предположить, что, получив поддержку президента, партии займутся оформлением своих предвыборных нарративов и запуском программных лозунгов», — отметил политтехнолог.
Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский не склонен считать этот разговор стартом избирательной кампании 2026 года. Вместе с тем он говорит, что это «возможность для лидеров фракций в последний момент добиться каких-то дополнительных решений в свою пользу от президента». «Больше на это, конечно, рассчитывают оппозиционные партии. Но они меньше получат, потому что президент обычно остается над „схваткой“.
Поэтому встреча важна самим партиям на старте политического сезона, чтобы они могли показать своим спонсорам, своему ядру, как к ним относится президент и как он воспринимает предложения партии», — считает политолог.
До парламентских выборов еще почти год, а сейчас, по мнению члена комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Павла Склянчука, всем важнее понять, что будет с экономикой. И от этого многое будет зависеть в 2026 году. «Встреча прошла перед внесением бюджета, который будет дефицитным, предвыборным. Есть развилка, как дальше будет развиваться ситуация в экономике — будет это пресловутое охлаждение и перегрев. В Думе постоянно говорят про ключевую ставку, импортозамещение, технологическое развитие, но хотят понять позицию главы государства», — заключил Склянчук.
