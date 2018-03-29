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29 марта 2018
13:06  29 марта 2018 5

Загорелся крупнейший универмаг Петербурга. ВИДЕО, ФОТО

Эвакуировали 60 человек«ВКонтакте», «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

В Санкт-Петербурге, в «Доме ленинградской торговли» на Большой Конюшенной, 21а, произошел пожар. Возгорание случилось на втором этаже исторического торгового комплекса. На место происшествия незамедлительно прибыли десятки работников ближайших пожарных частей.

«Горит ДЛТ, открытого огня нет, но Волынский и Конюшенная перекрыты», — цитирует очевидцев Nation News. Из-за угрозы распространения огня из здания в срочном порядке эвакуировали 60 человек.

К настоящему времени пожар потушили, однако работы внутри торгового комплекса продолжаются, сообщает «Федеральное агентство новостей». Огонь ликвидировали к 9.47 по местному времени. Пожар случился на площади 20 квадратных метров.

Пожар ликвидировали к 9.47 по местному времени
«ВКонтакте», «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Иван Шестак
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