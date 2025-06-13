13 июня 2025

Можно ли стричь кошку и собаку летом: как ухаживать за питомцами в жару

Ветеринар Шеляков: длинношерстных собак летом лучше стричь зонально
© Служба новостей «URA.RU»
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Длинная шерсть быстрее загрязняется мусором и имеет способность к скатыванию
Длинная шерсть быстрее загрязняется мусором и имеет способность к скатыванию Фото:

В жару страдают не только люди, но и домашние животные. Некоторые владельцы предпочитают делать питомцам стрижки в жаркий период года, чтобы помочь животному. Как правильно стричь домашних питомцев в зной, какие риски это таит и какие нюансы необходимо учесть при стрижке собак и кошек разной с разной длиной шерсти и окрасом — в материале URA.RU.

Особенности поведения питомцев в летнее время

Сниженная активность и поиск тенистых уголков

В жару домашние питомцы становятся менее активными и предпочитают отдыхать в прохладных местах, укрываясь от солнца. Особенно это заметно у короткошерстных собак и кошек без доступа к кондиционеру.

Проветривайте квартиру, оставляя небольшие щели в окнах, чтобы избежать риска падения кошки. Ванная и туалет с кафельными поверхностями — самые холодные зоны в квартире, где питомцы могут охладиться.

Сезонная линька и изменение аппетита

В весенне-летний период у большинства млекопитающих идет активная линька: они сбрасывают «зимний» подшерсток, а организм расходует накопленные жировые запасы. Важно в это время скорректировать рацион — уменьшить калорийность и жирность корма, чтобы не перегружать метаболизм животного.

Повышенная опасность простудных заболеваний

Промокшая от дождя шерсть, ветер и резкие перепады температуры (например, при заходе в кондиционированную квартиру) могут привести к воспалению легких и суставов. Летом, вопреки ожиданиям, пневмония и артриты встречаются не реже, чем зимой.

Увеличение времени прогулок (для собак)

По мнению ветеринара, нельзя в жару далеко уходить с собакой от дома
По мнению ветеринара, нельзя в жару далеко уходить с собакой от дома
Фото:

В жару из-за длинного светового дня владельцы часто гуляют с питомцами ранним утром и поздним вечером. Однако повышенная нагрузка и температура могут вызвать тепловой удар и обострение заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Владельцы крупных собак часто выбирают для прогулок удаленные места, например, поля, но там сложно найти тень или перенести перегретое животное домой. Ветеринар советует держаться ближе к дому, чтобы при признаках недомогания (вялость, тяжелое дыхание) можно было немедленно вернуться. Своевременная помощь, доступ к воде и прохладе важны для предотвращения теплового удара.

Зачем в жару нужна стрижка 

  • Облегчение теплообмена. Длинная свалявшаяся шерсть мешает естественному охлаждению: у кошек нет развитых потовых желез, поэтому они охлаждаются через всю поверхность тела — колтуны усугубляют теплообмен. Собаки охлаждаются в основном через легкие и дыхание;
  • Предотвращение кожных воспалений. Скопление мусора, пыли и клещей в шерсти создает благоприятные условия для развития бактерий и грибков;
  • Удобство ухода и гигиены. Коротко подстриженная шерсть быстрее сушится, реже пачкается и требует меньше купания.

Правила летней стрижки домашних животных

Необходимо оставлять маленькую длину шерсти и у кошек, и у собак
Необходимо оставлять маленькую длину шерсти и у кошек, и у собак
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Не стричь «налысо»

Грубая стрижка «под машинку» в ноль может оставить кожу без естественной защиты от ультрафиолета. Особенно это опасно для животных со светлой или белой шерстью — риск солнечных ожогов и аллергических реакций возрастает. Оптимально оставить длину не менее 5–10 мм, а при сильной жаре — 10–20 мм в зависимости от породы и типа шерсти.

«Стрижка домашних животных в летний период — это не просто косметическая процедура, но прежде всего забота о здоровье питомцев. Важно соблюдать баланс между уменьшением шерстяного покрова и сохранением естественной защиты кожи. При правильном подходе вы поможете своему любимцу чувствовать себя комфортно в жару: в прохладном доме, на тенистом дворе или во время вечерних прогулок», —рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Учитывать тип шерсти и окрас

  • Длинношерстные породы (шпицы, колли, персидские кошки) нуждаются в корректирующей стрижке зонально — подравнивают подшерсток, убирают колтуны, но сохраняют длину основных волос;
  • Короткошерстным породам (боксеры, корги, короткошерстные коты) зачастую достаточно бережной тримминг-щетки и минимальной стрижки вокруг паха и подмышек для лучшей вентиляции;
  • Породы с полудлинной шерстью (лабрадоры, мейн-куны) требуют сбалансированной стрижки: при сильной жаре можно немного укоротить «юбку» на брюхе и хвосте, но оставить «защиту» на спине.

Инструменты для стрижки

  • Машинки с регулируемой насадкой (5–10 мм);
  • Ножницы для филировки и удаления колтунов;
  • Специальные шампуни для животных без пены и аллергенов;
  • Противопаразитарные капли или спреи перед стрижкой — чтобы клещи и блохи не переместились на свежую кожу.

Стричь домашних питомцев нужно в прохладном месте и не сразу после прогулки.

«Процедуру лучше проводить в утренние или вечерние часы в тени или в хорошо проветриваемом помещении. Перед стрижкой дайте питомцу прийти в себя после прогулки: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов, а животное будет нервничать», — добавил ветеринар.

Как правильно стричь собак

Не бойтесь обращаться к профессиональным грумерам, особенно если у вас крупная или экзотическая порода: опытный специалист поможет подобрать оптимальную длину стрижки и позаботится о безопасности питомца.

Если вы заметили, что питомец нервничает, лучше прекратить процедуру или отправиться к грумеру
Если вы заметили, что питомец нервничает, лучше прекратить процедуру или отправиться к грумеру
Фото:

Подготовка к процедуре

  • Убедитесь, что питомец спокоен: при избыточном волнении лучше пригласить помощника или отправиться в зоосалон.
  • Уберите намордник и другие ограничивающие средства.
  • Тщательно расчешите шерсть, удалите все колтуны и мусор.
  • Нанесите противопаразитарное средство по инструкции.

Выбор длины и зон стрижки

  • Голова и морда: минимальная филировка, чтобы не травмировать кожу.
  • Шея и спина: основная зона теплообмена — здесь длину можно сократить до 10 мм (у длинношерстных) или чуть больше (для защиты от УФ).
  • Брюхо и пах: до 5–8 мм для улучшения вентиляции.
  • Лапы и область между пальцами: коротко, чтобы убрать грязь и предотвратить развитие дерматитов.

Техника

  • Работайте по росту волос, плавно перемещая машинку.
  • Следите за перегревом насадки: останавливайтесь каждые 5–7 минут, чтобы дать ей остыть.
  • Убирайте насадку и аккуратно выравнивайте контуры ножницами.

После стрижки

  • Осмотрите кожу на предмет порезов и раздражений.
  • Протрите влажной салфеткой или слегка опрыскайте успокаивающим спреем для кожного покрова.
  • Дайте питомцу отдохнуть в прохладном месте и обеспечьте доступ к воде.

Как правильно стричь кошек

Кошки остывают через всю поверхность тела и не любят воду, поэтому мыть и стричь их нужно реже — только при сильном загрязнении длинношерстных пород.

Самое главное при стрижке кошек избавиться от колтунов
Самое главное при стрижке кошек избавиться от колтунов
Фото:

Подготовка

  • Убедитесь, что животное спокойное и не испытывает стресса. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам или обратитесь в зоосалон.
  • Тщательно расчешите шерсть питомца, удалите колтуны и посторонние частицы.
  • Используйте мягкую тримминг-щетку и короткие ножницы с закругленными концами.

Зоны стрижки

  • Убрать колтуны в области шеи, подмышек, на спине и на животе.
  • При сильной жаре можно немного укорачивать шерсть на «юбке» (бедра и хвост), но не стригите «налысо».
  • Белые или светлые кошки особенно чувствительны к УФ-лучам — оставляйте длину хотя бы 10 мм, чтобы не получить ожоги.

Техника

  • Работайте по направлению роста волос, выполняя плавные движения.
  • Избегайте перегрева насадки: делайте паузы на охлаждение каждые 5–7 минут.
  • Для выравнивания контуров временно убирайте насадку и используйте ножницы.

Уход после стрижки

  • Обеспечьте постоянный доступ к прохладным местам (туалетная комната, ванная).
  • Не закрывайте форточки полностью: оставьте щелочку для циркуляции воздуха и безопасности питомца.
  • Следите за состоянием кожи — при покраснениях или зуде обратитесь к ветеринару.

Не забывайте про регулярное вычесывание. Даже короткошерстные животные периодически нуждаются в удалении отмерших волос. Следите за состоянием кожи и обеспечивайте свежую воду — и тогда ваши четвероногие друзья переживут знойный сезон без проблем.

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В жару страдают не только люди, но и домашние животные. Некоторые владельцы предпочитают делать питомцам стрижки в жаркий период года, чтобы помочь животному. Как правильно стричь домашних питомцев в зной, какие риски это таит и какие нюансы необходимо учесть при стрижке собак и кошек разной с разной длиной шерсти и окрасом — в материале URA.RU. Особенности поведения питомцев в летнее время Сниженная активность и поиск тенистых уголков В жару домашние питомцы становятся менее активными и предпочитают отдыхать в прохладных местах, укрываясь от солнца. Особенно это заметно у короткошерстных собак и кошек без доступа к кондиционеру. Проветривайте квартиру, оставляя небольшие щели в окнах, чтобы избежать риска падения кошки. Ванная и туалет с кафельными поверхностями — самые холодные зоны в квартире, где питомцы могут охладиться. Сезонная линька и изменение аппетита В весенне-летний период у большинства млекопитающих идет активная линька: они сбрасывают «зимний» подшерсток, а организм расходует накопленные жировые запасы. Важно в это время скорректировать рацион — уменьшить калорийность и жирность корма, чтобы не перегружать метаболизм животного. Повышенная опасность простудных заболеваний Промокшая от дождя шерсть, ветер и резкие перепады температуры (например, при заходе в кондиционированную квартиру) могут привести к воспалению легких и суставов. Летом, вопреки ожиданиям, пневмония и артриты встречаются не реже, чем зимой. Увеличение времени прогулок (для собак) В жару из-за длинного светового дня владельцы часто гуляют с питомцами ранним утром и поздним вечером. Однако повышенная нагрузка и температура могут вызвать тепловой удар и обострение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Владельцы крупных собак часто выбирают для прогулок удаленные места, например, поля, но там сложно найти тень или перенести перегретое животное домой. Ветеринар советует держаться ближе к дому, чтобы при признаках недомогания (вялость, тяжелое дыхание) можно было немедленно вернуться. Своевременная помощь, доступ к воде и прохладе важны для предотвращения теплового удара. Зачем в жару нужна стрижка  Правила летней стрижки домашних животных Не стричь «налысо» Грубая стрижка «под машинку» в ноль может оставить кожу без естественной защиты от ультрафиолета. Особенно это опасно для животных со светлой или белой шерстью — риск солнечных ожогов и аллергических реакций возрастает. Оптимально оставить длину не менее 5–10 мм, а при сильной жаре — 10–20 мм в зависимости от породы и типа шерсти. Учитывать тип шерсти и окрас Инструменты для стрижки Стричь домашних питомцев нужно в прохладном месте и не сразу после прогулки. Как правильно стричь собак Не бойтесь обращаться к профессиональным грумерам, особенно если у вас крупная или экзотическая порода: опытный специалист поможет подобрать оптимальную длину стрижки и позаботится о безопасности питомца. Подготовка к процедуре Выбор длины и зон стрижки Техника После стрижки Как правильно стричь кошек Кошки остывают через всю поверхность тела и не любят воду, поэтому мыть и стричь их нужно реже — только при сильном загрязнении длинношерстных пород. Подготовка Зоны стрижки Техника Уход после стрижки Не забывайте про регулярное вычесывание. Даже короткошерстные животные периодически нуждаются в удалении отмерших волос. Следите за состоянием кожи и обеспечивайте свежую воду — и тогда ваши четвероногие друзья переживут знойный сезон без проблем.
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