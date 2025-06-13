Какие рейсы из России отменили из-за обострения конфликта Израиля и Ирана: карта, список стран

Российские авиакомпании массово отменяют рейсы на Ближний Восток из-за эскалации в данном регионе — в ночь на 13 июня Израиль ударил по ядерным объектам и жилым застройкам в Иране, тот, в свою очередь, пообещал ответить. Самолеты не будут летать в указанные государства из-за закрытия воздушного пространства над ними, а рейсы в Дубай либо отменены, либо самолеты будут летать обходными маршрутами. Подробнее об отменах и изменениях полетов из России и других стран на Ближний Восток — в материале URA.RU.
Израиль и Иран
Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства для гражданских судов. Российские авиакомпании временно отменили рейсы в страны Ближнего Востока и скорректировали расписание в связи с ограничениями на полеты, введенными Росавиацией. Об этом 13 июня сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Также был опубликован NOTAM (извещение для авиаперсонала), который действует, предварительно, до 26 июня 2025 года.
Согласно новым правилам, «Азимут» и Red Wings приостановили рейсы в Израиль, а «Аэрофлот» — в Иран. «Авиакомпании предпринимают все меры для нивелирования последствий введенных ограничений для граждан», — пояснил Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Перевозчики также скорректируют маршруты следования в другие страны региона из-за временно закрытого воздушного пространства некоторых государств. Это приведет к увеличению времени полета на ряде направлений.
Пассажирам отмененных рейсов предоставляются еда, напитки и проживание в гостиницах в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82), отметил представитель Росавиации. Более подробную информацию можно получить в контакт-центрах перевозчиков:
- «Азимут»: +7(863)226-00-05;
- «Аэрофлот»: +7(495)223-55-55; 8(800)444-55-55;
- «Победа»: +7(809)505-67-77, чат-бот – https://t.me/pobeda_aero_bot;
- Red Wings: +7(495)933-03-09; +7(495)212-12-51;
- S7 Airlines: +7(495)783-07-07; +7(495)777-99-99; 8(800)700-07-07.
Изменения коснулись и иностранных авиакомпаний: в частности, прекращены рейсы иранских ATA Airlines, Mahan Air и Meraj Airlines из Пулково. Коррективы внесла и иорданская Royal Jordanian, изменившая график вылета из Аммана в Москву. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать ситуацию и работу авиаперевозчиков по соблюдению прав пассажиров.
Россияне застряли в Сочи из-за отмены рейсов в Израиль
Пассажиры авиакомпании Red Wings, направлявшиеся из Сочи в Израиль, не смогли вылететь из-за отмены рейса после многократных переносов вылета. Об этом 13 июня сообщает издание Life.ru.
Одна из пассажирок рассказала, что должна была вылететь в Тель-Авив еще накануне в 16:45, однако рейс несколько раз переносили: сначала на час, затем на четыре, а потом еще на два. Сначала это объясняли техническими неполадками и отправили пассажирку в гостиницу, затем перенесли еще раз без объяснения причин.
По словам пассажирки, обстановка была напряженной: люди устали, не получали питания и воды, сотрудники аэропорта ничего не объясняли. Некоторые из-за стресса отказались от полета и сдали билеты. Утром представители Red Wings сообщили о приостановке рейсов в Израиль и предложили вернуться в гостиницу. Позже поступило сообщение об окончательной отмене рейса.
Дубай
Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса из России в Дубай, запланированные на 13 и 14 июня 2025 года. Отмена затронула рейсы из десяти российских городов:
- Москвы (пять рейсов);
- Санкт-Петербурга (два рейса);
- Сочи (два рейса);
- Махачкалы (два рейса);
- Минеральных Вод (два рейса);
- Казани (два рейса);
- Самары (два рейса);
- Екатеринбурга (два рейса);
- Новосибирска (два рейса);
- Уфы (один рейс).
Общее количество пассажиров на отмененных рейсах составило около трех тысяч человек. «Все пассажиры были уведомлены об изменениях через туроператоров, а также при помощи SMS- и email-рассылки», — сообщил Артем Кореняко в telegram-канале.
Пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы на сайте Flydubai, будет предложено оформить полный возврат средств в соответствии с правилами перевозки. Тем, кто пользовался услугами туроператоров, необходимо обратиться по месту покупки билета для возврата денег, перебронирования или переноса даты вылета.
Самолеты «Аэрофлота», летящие в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале, будут выполнять перелеты через воздушное пространство Пакистана, обходя опасную зону над Ираном. Над Ираном, Израилем и соседними странами в настоящее время закрыто воздушное пространство, что подтверждается данными авиасервисов.
Ирак и Иордания
Росавиация распорядилась не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании и Ирака. Это также связано с эскалацией на Ближнем Востоке.
Зарубежные авиакомпании
Авиакомпания Emirates отменила рейсы из Дубая в Иорданию, Ирак, Иран и Ливан, запланированные на 13 и 14 июня, из-за эскалации ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении переводчика, которое передает ТАСС.
В авиакомпании уточнили, что полностью отменены рейсы по направлениям Дубай — Тегеран, Дубай — Бейрут, Дубай — Амман, Дубай — Багдад и Дубай — Басра. Также не состоится один из рейсов по маршруту Дубай — Тегеран, который был запланирован на 14 июня. «Пассажиры, следующие через Дубай с конечным пунктом назначения в Ираке, Иране, Иордании и Ливане, не будут допущены на посадку в аэропорту вылета до дальнейшего уведомления <...> Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении авиакомпании.
Кроме того, турецкий перевозчик AJET сообщил о временной приостановке полетов в Иран, Ирак и Иорданию до 06:00 мск 14 июня. При этом рейсы AJET в Ливан планируются только в дневное время. Для рейсов, проходящих через воздушное пространство Ирака, выбраны альтернативные маршруты. Оба перевозчика подчеркнули, что принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей на фоне нестабильности в регионе.
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