13 июня 2025

Израиль столкнулся с ударами сотен ракет ночью: самые яркие кадры с упавшими снарядами. Видео

Иран ударил по Тель-Авиву сотнями ракет
© Служба новостей «URA.RU»
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Армии двух враждующих государств атакуют столицы друг друга
Армии двух враждующих государств атакуют столицы друг друга Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет
  • Тель-Авив (Израиль) и другие районы государства были атакованы военными Ирана в ночь на 14 июня. На страну направили сотни ракет в ответ на воздушный удар по иранской ядерной инфраструктуре. Израильские власти и СМИ заявляют о повреждении гражданских объектов. Информация и пострадавших уточняется, пока счет идет на десятки. Самые яркие кадры с упавшими снарядами — в материале URA.RU.

Эскалация на Ближнем Востоке достигла пика. При этом ни одна из сторон официально войну не объявляла.

По предварительным данным, израильские ПВО смогли перехватить примерно половину ракет. Остальные — достигли цели. Защитный купол государства был пробит.

В ходе ночной атаки вооруженные силы Ирана использовали свыше 100 снарядов. Представители Пентагона заявили, что США помогали Израилю в отражении ракетного удара. В исламском государстве отмечали, что точечные атаки достигли цели. Были поражены десятки военных объектов.

Иран ударил по зданию Минобороны страны в Тель-Авиве. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео атаки. Мировые СМИ опасаются, что прецедент станет началом ядерной войны.

По данным экстренных служб, число пострадавших от иранских ракет в Израиле выросло до 41 человека к моменту публикации. Местный кабмин сейчас обсуждает ответные меры.

В Тель-Авиве несколько человек оказались под завалами после обрушения здания, в которое угодил иранский снаряд. Сколько под завалами — не известно. Спасатели и волонтеры занимаются поисковыми работами.

Всему населению Израиля предписано укрыться в убежищах. Сирены воздушной тревоги звучат по всей стране.

Иранское военное командование заявило о третьей волне ракетных атак по Израилю. Все подробности о разгоревшемся с новой силой конфликте враждующих сторон — узнаете из трансляции URA.RU.

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Эскалация на Ближнем Востоке достигла пика. При этом ни одна из сторон официально войну не объявляла. По предварительным данным, израильские ПВО смогли перехватить примерно половину ракет. Остальные — достигли цели. Защитный купол государства был пробит. В ходе ночной атаки вооруженные силы Ирана использовали свыше 100 снарядов. Представители Пентагона заявили, что США помогали Израилю в отражении ракетного удара. В исламском государстве отмечали, что точечные атаки достигли цели. Были поражены десятки военных объектов. Иран ударил по зданию Минобороны страны в Тель-Авиве. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео атаки. Мировые СМИ опасаются, что прецедент станет началом ядерной войны. По данным экстренных служб, число пострадавших от иранских ракет в Израиле выросло до 41 человека к моменту публикации. Местный кабмин сейчас обсуждает ответные меры. В Тель-Авиве несколько человек оказались под завалами после обрушения здания, в которое угодил иранский снаряд. Сколько под завалами — не известно. Спасатели и волонтеры занимаются поисковыми работами. Всему населению Израиля предписано укрыться в убежищах. Сирены воздушной тревоги звучат по всей стране. Иранское военное командование заявило о третьей волне ракетных атак по Израилю. Все подробности о разгоревшемся с новой силой конфликте враждующих сторон — узнаете из трансляции URA.RU.
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