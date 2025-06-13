Кардинальное различие в позициях Израиля и Ирана: история кровопролитной войны на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ирану в ночь на 13 июня, поскольку винит его в многолетней разработке плана уничтожения Израиля. В Тегеране, в свою очередь, сообщили о скором «законном и мощном» ответе на израильскую агрессию. В мире отреагировали по-разному: ООН и НАТО выразили обеспокоенность ситуацией, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Россия осудили атаки, а президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану последующими ударами и большими жертвами. Противостояние Израиля и Ирана началось еще в 1979 году и продолжалось на протяжении последних 50 лет. Подробнее о позициях сторон, об истории конфликта и о реакции мирового сообщества — в материале URA.RU.
Израиль обвиняет Иран в поддержке терроризма
ЦАХАЛ обвинила Иран в многолетней поддержке терроризма и разработке плана уничтожения Израиля. Об этом сообщили в официальном telegram-канале израильского военного ведомства.
«У государства Израиль не осталось выбора. Армия обороны Израиля обязана действовать, чтобы защитить граждан государства Израиль, и будет продолжать это делать», — говорится в сообщении ЦАХАЛ. В израильской армии подчеркнули, что идея уничтожения Израиля якобы заложена в ключевых идеологических установках Ирана, а представители иранского руководства неоднократно заявляли об этом публично.
В военном ведомстве отметили, что израильская разведка на протяжении последних лет собирала материалы, указывающие на подготовку Ираном конкретного плана уничтожения Израиля, который в Тегеране называют «Планом уничтожения Израиля». По данным ЦАХАЛ, помимо попыток создания ядерного оружия, власти Ирана инвестировали средства в массовое производство ракет и беспилотников, а также разрабатывали стратегию одновременного наземного наступления на израильские территории с нескольких направлений. Кроме того, в израильской армии сообщили о тесном сотрудничестве Ирана с руководством радикальных группировок ХАМАС и «Хезболла», что, по мнению военных, свидетельствует о намерении Тегерана обеспечить эти организации современным вооружением и поддержкой.
Иран пообещал ответить Израилю
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран даст «законный и мощный» ответ
на недавние удары Израиля по территории Исламской Республики. Об этом он сообщил в специальном обращении к нации.
По словам главы государства, иранская сторона рассматривает действия Израиля как «глупые» и «варварские», а саму атаку считает нарушением международных обязательств. «Сегодня, как никогда, иранская нация нуждается в единении, доверии, сочувствии, единстве и консенсусе, и с Божьей помощью, с таким ценным духом, она даст жесткий, мудрый и сильный ответ на преступление оккупационного режима», — подчеркнул Пезешкиан.
Президент также обратился к согражданам с призывом не поддаваться «психологической войне и слухам, распространяемым врагом». Он отметил необходимость национального согласия для подготовки адекватного ответа на действия Израиля. Пезешкиан выразил уверенность, что страна мобилизует все ресурсы для реагирования на внешнюю угрозу.
Позиция других стран
Премьер-министр Великобритании, власти Китая, генсек ООН и генсек НАТО призвали к немедленной деэскалации конфликта. Катар, Оман, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили удары ЦАХАЛ по Ирану.
Россия выразила обеспокоенность ситуацией и осудила Израиль. По заявлению МИД РФ, атаки ЦАХАЛ отбросили многосторонние усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также были особо «циничны» из-за того, что прошли во время совещания Совета МАГАТЭ. Москва отметила, что израильское руководство должно осознавать последствия своих действий, и призвала стороны к сдержанности.
Президент США Дональд Трамп одобрил атаки Израиля по Ирану и заявил, что они были успешными из-за наличия у ЦАХАЛ современного и мощного оружия из США. Трамп призвал Иран пойти на ядерную сделку и не отвечать Израилю, пригрозив, что это приведет только к новым жертвам с иранской стороны. Трамп заявил, что уже произошли значительные разрушения и человеческие потери, однако, по его мнению, у Ирана еще есть шанс избежать «еще более жестоких» атак, которые, как утверждает американский лидер, уже запланированы. В завершение своего обращения Трамп еще раз призвал иранские власти к немедленному заключению соглашения ради сохранения жизни граждан и предотвращения новых конфликтов. Он подчеркнул, что Иран должен действовать незамедлительно, чтобы спасти страну от дальнейших трагедий.
История конфликта
Иран и Израиль на протяжении последних десятилетий остаются противниками: дипломатические отношения между странами были разорваны после Исламской революции 1979 года, и с тех пор напряженность только нарастает. Причиной этому стала позиция духовного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни, который с момента прихода к власти заявил о непримиримости по отношению к Израилю и отказе признать его государственность.
В частности, Хомейни заявил, что «Иран никогда не смирится с израильской оккупацией святых для ислама мест» и подчеркнул, что исламская республика не признает государство Израиль. Его преемник, аятолла Али Хаменеи, неоднократно называл Израиль «раковой опухолью» Ближнего Востока и призывал к началу священной войны для уничтожения этого государства.
За последние годы Иран выстроил разветвленную сеть союзников в регионе, поддерживая не только шиитскую организацию «Хезболла» в Ливане, боровшуюся против израильской оккупации на юге страны но и суннитское движение ХАМАС в Палестине, а также хуситскую группировку «Ансар Аллах» в Йемене. Война Израиля с «Хезболлой», по сути, стала прокси-войной Израиля и Ирана. Также Иран сотрудничал с группировками в Сирии. Через эти формирования — составляющие так называемую «ось сопротивления» — Тегеран реализует свою стратегию противостояния Израилю, избегая прямого военного столкновения.
Только за последние десять лет стороны обменялись десятками атак и провокаций, при этом удары наносились не только по объектам на территории Израиля, но и по базам США в регионе. В Израиле считают усиление Ирана и его ядерную программу главной угрозой национальной безопасности и стабильности всего Ближнего Востока.
Атаки Израиля
В январе 2015 года израильская авиация нанесла удар по военному конвою на юге Сирии, в результате чего были ликвидированы шесть членов «Хезболлы» и генерал Корпуса стражей исламской революции Мухаммед Али Аллах-Дади. В ответ боевики «Хезболлы» обстреляли израильские бронемашины у ливано-израильской границы, что привело к гибели двух человек и ранению семи военнослужащих. Власти Ирана и «Хезболлах» открыто признали связь между этими инцидентами.
В ноябре 2020 года в иранском городе Абсард был убит Мохсен Фахризаде, руководивший центром исследований при министерстве обороны Ирана и считавшийся одним из архитекторов национальной ядерной программы. Иран обвинил в организации покушения спецслужбы Израиля и США, однако воздержался от немедленного ответа.
В апреле 2021 года на ядерном объекте в Натанзе произошла авария, которую Тегеран назвал диверсией, утверждая, что за ней стоит Израиль. Несколько дней спустя у берегов ОАЭ был атакован израильский грузовой корабль Hyperion. По данным израильских и американских СМИ, удар стал ответом на события в Натанзе.
Позднее, в июне 2021 года, беспилотник атаковал завод по производству деталей для центрифуг в городе Кередж. Хотя иранские официальные лица не заявили прямо о причастности Израиля, СМИ обеих стран увязывали произошедшее с продолжающимся противостоянием. Практически одновременно в Индийском океане было поражено судно CSAV Tyndall, принадлежащее израильскому бизнесмену, и израильские источники предположили возможную причастность Ирана.
В марте 2022 года в результате авиаудара Израиля по пригородам Дамаска погибли два полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ КСИР обстрелял район рядом с американским консульством в Эрбиле, сообщив о ликвидации «израильского шпионского центра».
В декабре 2023 года в пригороде Дамаска израильскими силами был ликвидирован бригадный генерал КСИР Рази Мусави, а 1 апреля 2024 года в результате удара по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске погибли 13 человек, включая семь высокопоставленных представителей КСИР. Через две недели по территории Израиля было выпущено около 120 баллистических ракет и 170 беспилотников с территории Ирана, а также из Ирака, Йемена, Сирии и Ливана — это операция получила название «Правдивое обещание». К отражению атаки были привлечены силы Великобритании, США и Иордании. Израиль сообщил о минимальном ущербе одной из военных баз в Негеве, в то время как Тегеран заявил об успешном поражении ряда израильских объектов.
В период с июля по сентябрь 2024 года израильские военные уничтожили ряд ключевых фигур КСИР, а также руководителей проиранских организаций «Хезболлы» и ХАМАС. Среди ликвидированных — глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла и генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан. В ответ на эти действия 1 октября 2024 года Иран нанес ракетный удар по объектам в Израиле, атаковав авиабазы, радиолокационные станции и разведцентры. По утверждению иранской стороны, 90% ракет достигли целей, однако израильские и американские власти сообщили об успешном отражении удара и гибели одного палестинского гражданского лица. Эксперты отмечают, что противостояние между Израилем и Ираном переросло в регулярный обмен прямыми военными ударами, что сохраняет высокий уровень напряженности на Ближнем Востоке.
В октябре 2024 года, Израиль нанес удары по военным объектам Ирана, в том числе по предприятиям по производству ракет и комплексам «земля-воздух», а также по военным базам недалеко от Тегерана и командному пункту КСИР. Тогда Нетаньяху сообщил о нанесении ущерба оборонительному потенциалу Ирана. Иранская сторона утверждала, что системы ПВО отразили основной удар, а ущерб оказался ограниченным.
В ночь на 13 июня 2025 года израильские военно-воздушные силы нанесли массированные удары по более чем 100 объектам на территории Ирана, сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В операции участвовали свыше 200 истребителей. Основными целями стали объекты, связанные с ядерной и ракетной программами Ирана, в том числе главный центр по обогащению урана в Натанзе и инфраструктура, где работали ведущие физики-ядерщики.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нанесенные удары пришлись «в сердце иранской программы ядерного обогащения», а также «в сердце иранской ядерной оружейной программы» и «в сердце иранской ракетной программы». По словам главы правительства, израильские военные атаковали ключевые объекты производства вооружений и научные центры, а операция «будет продолжаться столько дней, сколько потребуется».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.