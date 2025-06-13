13 июня 2025

По Тель-Авиву ударили иранские ракеты. Видео

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Иранские ракеты ударили по Тель-Авиву
Иранские ракеты ударили по Тель-Авиву Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет. Об этом сообщают иранские СМИ.

«Иран запустил в сторону Израиля „сотни баллистических ракет“», — сообщает иранское госагентство IRNA. Видео с ударами ракет также появились в сети. На одном из них видно, что ракеты Ирана попали по древней части Тель-Авива — Яффо.

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Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет. Об этом сообщают иранские СМИ. «Иран запустил в сторону Израиля „сотни баллистических ракет“», — сообщает иранское госагентство IRNA. Видео с ударами ракет также появились в сети. На одном из них видно, что ракеты Ирана попали по древней части Тель-Авива — Яффо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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