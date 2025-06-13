Иранские ракеты ударили по Тель-Авиву
новость из сюжетаИран атаковал Израиль сотнями ракет
Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет. Об этом сообщают иранские СМИ.
«Иран запустил в сторону Израиля „сотни баллистических ракет“», — сообщает иранское госагентство IRNA. Видео с ударами ракет также появились в сети. На одном из них видно, что ракеты Ирана попали по древней части Тель-Авива — Яффо.
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