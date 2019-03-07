Российские мужчины разочаруют женщин на 8 Марта

Женщины хотят получить то, что мужчины не торопятся дарить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские мужчины рискуют сильно разочаровать женщин на 8 Марта. Дело в том, что ожидания представительниц прекрасного пола и подход мужчин к выбору подарка заметно расходятся.

«Ожидания женщин и предпочтения мужчин сильно различаются», — приводит ТАСС результаты исследования ВЦИОМ. Из результатов социологического опроса следует, что большинство мужчин даже не предполагают, чего именно женщины ждут в качестве подарка на праздник.

Так, 38% россиянок хотели бы получить в подарок путевку на курорт. Однако делать такие презенты готовы только 3% мужчин. Подобная ситуация сложилась с билетами в театр, кино или на концерт. Их хотели бы получить 23% женщин, но только 10% мужчин задумались о таком подарке. Парфюмерию или косметику, а также конфеты и алкоголь хотят подарить 23% и 22% мужчин соответственно. Однако будут рады такому презенту лишь 11% и 6% девушек.

Ожидания женщин и планы мужчин на подарки сходятся в вопросе цветов. Букет хотят получить 36% женщин, а собираются его дарить 68% мужчин.Определенное взаимопонимание мужчины и женщины России нашли в вопросе подарочных сертификатов и ювелирных украшений. Карту, сертификат или просто деньги планируют подарить 17% мужчин, и 23% девушек будут рады такому подарку. Кольца, серьги или подвеску присматривают 10% россиян, а 13% женщин хотели бы получить их на 8 Марта.

Интересно, что российские мужчины идут на все, чтобы поздравить своих мам, сестер, жен и возлюбленных. Так, россияне набрали микрокредитов на два миллиарда рублей, чтобы сделать подарок женщинам на 8 Марта. За это своих соотечественников жестко высмеял музыкант Сергей Шнуров.