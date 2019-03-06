Новый стих Шнуров разместил в своем telegram-канале Фото: Дарья Попова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял российских мужчин, деньги которых «мгновенно мигрируют» к женщинам. Сатирическое стихотворение в преддверии Международного женского дня эпатажный музыкант разместил в своем telegram-канале «Шнуровик».

«Куда уходят бабки? / Никто не знает ведь. / Мелькают как их лапки, / Хотел бы посмотреть?» — написал артист. Он отметил, что из мужских карманов деньги «мгновенно мигрируют» к женщинам. «Услышал панегирик [похвалу], / Иди работай, дядя! <…> Ну все, прощай, успехов, /До следующих зарплат», — добавил Шнуров. «Ах, да! Восьмое Марта! / Подарок не забудь, / Перевести на карту. / Целую, милый, будь», — подытожил артист. Кроме того, музыкант опубликовал фотографию, где «8 март» выложено банкнотами.

Ранее Сергей Шнуров создал telegram-канал для своих стихотворений, поскольку Instagram, где он публиковал свое творчество, стал часто блокировать записи. «Обращаюсь к прогрессивной общественности я решил переехать в Telegram», — сообщил музыкант, напоминает «Национальная служба новостей».