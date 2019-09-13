В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Позиция Германа Грефа важна для Кремля
Кремль с вниманием отнесся к идее сократить штат полицейских в России и поднять оставшимся работникам зарплату в три-четыре раза. Ранее с такой инициативой выступил глава Сбербанка Герман Греф.
«Он [Греф] вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что позиция Грефа «безусловно, заслуживает внимания», но пока «невозможно» представить официальное мнение на этот счет.
Греф сделал заявление на Московском финансовом форуме, напоминает RT. По мнению главы Сбербанка, полицейские в «таком количестве» не нужны России.