Владимир Путин провел совещание по бюджету, в России повысят цены на газ, выборы могут стать многодневными, музыкант Сергей Шнуров пойдет в Госдуму, «Бессмертный полк» отменен, в Москве прошли судебные заседания по делам Фургала и Сафронова, Все самые интересные и важные новости России 16 июля — в обзоре URA.RU:
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по бюджету
- Глава России Владимир Путин провел видео-совещание по бюджету страны. В частности, он отметил, что главная задача страны в экономике — восстановить уровень занятости населения. Нужно предоставить людям возможности работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. По его словам, рынок труда должен полностью восстановиться к 2021 году.
В России повысятся цены на газ
- ПАО «Газпром» повысит цены на газ для россиян с 1 августа. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы.
Пенсионный фонд будет оформлять СНИЛС на детей автоматически
- Пенсионный фонд России начал автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся после 15 июля. Сервис Госуслуги будет предоставлять такую услугу без участия родителей детей.
Избиркомы согласились проводить многодневные выборы
- Региональные избиркомы поддержали проведение голосования в течение нескольких дней на осенних выборах. По словам главы ЦМК Эллы Памфиловой, ни одна комиссия не высказала негативные отзывы, что они категорически против многодневного голосования.
- Также Памфилова заявила, что проводить 2-3 дневные выборы в единый день голосования 13 сентября не очень удачная идея, и предположила, что выборы нужно перенести на другую дату.
Сергей Шнуров будет баллотироваться в Госдуму
- Российский музыкант и сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров принял решение участвовать в выборах в государственную думу РФ в 2021 году. Это подтвердил лидер партии Борис Титов.
Шествие «Бессмертный полк» не состоится
- Организаторы решили не проводить шествие «Бессмертный полк» 26 июля. По итогам онлайн-заседания организации было принято решение отказаться от этой акции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
В Москве прошло судебное заседание по делу Сергея Фургала
- Мосгорсуд 16 июля провел закрытое заседание, где признал арест Хабаровского губернатора Сергея Фургала законным. Ему грозит пожизненное заключение, если суд успеет рассмотреть его дело до истечения срока давности в 15 лет. Если же срок давности к дате суда истечет, то Фургалу вынесут более мягкое наказание.
- Официальный представитель СК Светлана Петренко, заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения.
Адвокаты Ивана Сафронова не признают доказательства его вины
- Защита арестованного за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова уверена, что следствие предоставило в суд документы, которые не доказывают его вину. Им впервые предоставили материалы, составляющие гостайну.
- Из дела Ивана Сафронова суд убрал сведения, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с чешской разведкой, но по версии следствия, друг Сафронова гражданин Чехии Мартин Лариш, является кадровым сотрудником спецслужб. Лефортовский суд, который состоялся 16 июля, признал арест Сафронова законным.
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