16 июля 2020

Самое важное в России на 16 июля. Цены на газ для россиян вырастут, дата выборов может измениться

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ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, газпром
ПАО «Газпром» поднимает розничные цены на газ с 1 августа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Путин провел совещание по бюджету, в России повысят цены на газ, выборы могут стать многодневными, музыкант Сергей Шнуров пойдет в Госдуму, «Бессмертный полк» отменен, в Москве прошли судебные заседания по делам Фургала и Сафронова, Все самые интересные и важные новости России 16 июля — в обзоре URA.RU:

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по бюджету

  • Глава России Владимир Путин провел видео-совещание по бюджету страны. В частности, он отметил, что главная задача страны в экономике — восстановить уровень занятости населения. Нужно предоставить людям возможности работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. По его словам, рынок труда должен полностью восстановиться к 2021 году.

В России повысятся цены на газ

  • ПАО «Газпром» повысит цены на газ для россиян с 1 августа. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы.

Пенсионный фонд будет оформлять СНИЛС на детей автоматически

  • Пенсионный фонд России начал автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся после 15 июля. Сервис Госуслуги будет предоставлять такую услугу без участия родителей детей.

Избиркомы согласились проводить многодневные выборы

  • Региональные избиркомы поддержали проведение голосования в течение нескольких дней на осенних выборах. По словам главы ЦМК Эллы Памфиловой, ни одна комиссия не высказала негативные отзывы, что они категорически против многодневного голосования.
  • Также Памфилова заявила, что проводить 2-3 дневные выборы в единый день голосования 13 сентября не очень удачная идея, и предположила, что выборы нужно перенести на другую дату.

Сергей Шнуров будет баллотироваться в Госдуму

Шествие «Бессмертный полк» не состоится

В Москве прошло судебное заседание по делу Сергея Фургала

  • Мосгорсуд 16 июля провел закрытое заседание, где признал арест Хабаровского губернатора Сергея Фургала законным. Ему грозит пожизненное заключение, если суд успеет рассмотреть его дело до истечения срока давности в 15 лет. Если же срок давности к дате суда истечет, то Фургалу вынесут более мягкое наказание.
  • Официальный представитель СК Светлана Петренко, заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения.

Адвокаты Ивана Сафронова не признают доказательства его вины

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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