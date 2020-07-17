ПАО «Газпром» поднимает розничные цены на газ с 1 августа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Путин провел совещание по бюджету, в России повысят цены на газ, выборы могут стать многодневными, музыкант Сергей Шнуров пойдет в Госдуму, «Бессмертный полк» отменен, в Москве прошли судебные заседания по делам Фургала и Сафронова, Все самые интересные и важные новости России 16 июля — в обзоре URA.RU:

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по бюджету

Глава России Владимир Путин провел видео-совещание по бюджету страны. В частности, он отметил, что главная задача страны в экономике — восстановить уровень занятости населения. Нужно предоставить людям возможности работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. По его словам, рынок труда должен полностью восстановиться к 2021 году.

В России повысятся цены на газ

ПАО «Газпром» повысит цены на газ для россиян с 1 августа. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы.

Пенсионный фонд будет оформлять СНИЛС на детей автоматически

Пенсионный фонд России начал автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся после 15 июля. Сервис Госуслуги будет предоставлять такую услугу без участия родителей детей.

Избиркомы согласились проводить многодневные выборы

Региональные избиркомы поддержали проведение голосования в течение нескольких дней на осенних выборах. По словам главы ЦМК Эллы Памфиловой, ни одна комиссия не высказала негативные отзывы, что они категорически против многодневного голосования.

Также Памфилова заявила, что проводить 2-3 дневные выборы в единый день голосования 13 сентября не очень удачная идея, и предположила, что выборы нужно перенести на другую дату.

Сергей Шнуров будет баллотироваться в Госдуму

Российский музыкант и сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров принял решение участвовать в выборах в государственную думу РФ в 2021 году. Это подтвердил лидер партии Борис Титов.

Шествие «Бессмертный полк» не состоится

Организаторы решили не проводить шествие «Бессмертный полк» 26 июля. По итогам онлайн-заседания организации было принято решение отказаться от этой акции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В Москве прошло судебное заседание по делу Сергея Фургала

Мосгорсуд 16 июля провел закрытое заседание, где признал арест Хабаровского губернатора Сергея Фургала законным. Ему грозит пожизненное заключение, если суд успеет рассмотреть его дело до истечения срока давности в 15 лет. Если же срок давности к дате суда истечет, то Фургалу вынесут более мягкое наказание.

Официальный представитель СК Светлана Петренко, заявила, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения.

Адвокаты Ивана Сафронова не признают доказательства его вины

Защита арестованного за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова уверена, что следствие предоставило в суд документы, которые не доказывают его вину. Им впервые предоставили материалы, составляющие гостайну.

Из дела Ивана Сафронова суд убрал сведения, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с чешской разведкой, но по версии следствия, друг Сафронова гражданин Чехии Мартин Лариш, является кадровым сотрудником спецслужб. Лефортовский суд, который состоялся 16 июля, признал арест Сафронова законным.

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