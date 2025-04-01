Россия получит сверхдоходы, если США введут новые санкции

По кому ударит попытка надавить на Москву в украинском вопросе

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Президенту США Дональду Трампу нужно осторожно делать заявления о новых санкциях против России, они имеют экономические последствия, предупредил эксперт
Президенту США Дональду Трампу нужно осторожно делать заявления о новых санкциях против России, они имеют экономические последствия, предупредил эксперт Фото:

Россия получит сверхдоходы от экспорта нефти, если США введут новые санкции против отрасли. Новые ограничительные меры, которыми глава Белого дома Дональд Трамп угрожает Москве в случае провала переговоров по Украине, взвинтят цену на энергоресурс и ударят по американским потребителям. Об этом в интервью URA.RU рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Попытка изолировать Россию от мирового нефтяного рынка сильно ударит по США, считает эксперт
Попытка изолировать Россию от мирового нефтяного рынка сильно ударит по США, считает эксперт
Фото:

— Президент США Дональд Трамп угрожает ввести вторичные санкции против нефтяной отрасли России, если не удастся достичь перемирия на Украине. Насколько это существенные ограничения для нашей страны?

— Нужно помнить, что с марта 2022 года в США действует эмбарго на российскую нефть. Ни наша нефть, ни нефтепродукты туда не поступают. Если что-то и импортируется в Штаты, то американские власти требуют пояснений. То есть, мы не зависим от экспорта топлива в США. Когда Запад вводил ограничительные меры три года назад, сопровождал их громкими заявлениями о том, что добьется ухода российской нефти с мирового рынка. Это 2,5-3 млн баррелей в сутки или 2-3% спроса. На первый взгляд, немного, но на самом деле это огромная величина. Одной только угрозы ее исчезновения хватило, чтобы цена подскочила до 100-120 долларов за баррель и пополнила наш бюджет.

Такого рода заявления надо делать очень осторожно, особенно если ты президент Соединенных Штатов, потому что они взвинчивают стоимость энергоресурса, а российская нефть как была на рынке, так и остается.
Если США спровоцируют большую войну на Ближнем Востоке, цены на нефть взлетят и плохо будет как экспортерам ресурса, так и покупателям, отметил специалист
Если США спровоцируют большую войну на Ближнем Востоке, цены на нефть взлетят и плохо будет как экспортерам ресурса, так и покупателям, отметил специалист
Фото:

Будут ли последствия для российской экономики от этого решения?

— Нет. Бьет это не по нашей экономике, а по американской. У них есть прямая взаимосвязь между стоимостью бензина и сырой нефти. 50% розничной цены горючего для американских автомобилей зависит от цены на нефть. Высокая ее стоимость делает топливо дорогим, а это — один из главных факторов роста цен на товары народного потребления.

— Между США и Ираном начался новый виток напряжения из-за ядерной сделки. Американский президент заявил, что Штаты нанесут удар по Исламской республике, если не удастся заключить ее на условиях Вашингтона, и перебросил бомбардировщики B-2 на базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Как военная эскалация в самом нефтеносном регионе отразится на ценах на нефть и нефтепродукты?

— Если эскалация произойдет, реакция нефтяного сектора будет примерно такой же нервной, как во время обмена Израиля и Ирана ударами в апреле 2024 года, потому что Иран — один из крупных поставщиков этого ресурса на рынок, несмотря на введенный против Тегерана жесткий санкционный режим. Исламская республика экспортирует нефть в Китай. Если миллион баррелей в сутки, который иранцы отправляют в Азию, по какой-то причине исчезнет с рынка, его придется искать у других поставщиков. Рост спроса и сокращение предложения приведут к скачку цен. Любая эскалация в Персидском заливе, где сосредоточено 70% залежей нефти — это неизбежное увеличение стоимости фьючерсов на нее на месяц вперед. Сейчас ресурс еще можно взять по более-менее выгодной цене, и все начнут запасаться впрок, не зная, что будет в регионе потом.

Сегодня нефть марки Brent стоит примерно 74 доллара, но вообще бессмысленно угадывать ее в случае серьезной войны на Ближнем Востоке, потому что на нее повлияют много разных факторов. При резком спаде добычи в Иране и странах Персидского залива другие государства ОПЕК могут нарастить производство у себя, чтобы покрыть дефицит в миллион баррелей в сутки.
Себестоимость добычи нефти в России ниже, чем в США, это позволяет ей адаптироваться к разбросу цен, сказал аналитик
Фото: media.gazprom-neft.ru

— Какая цена на нефть сейчас комфортна для России?

— От 30 до 40 долларов — это посильная цена для наших производителей. Выше 50 — комфортная. Но есть еще и государство, для которого желательно, чтобы цены были от 65 до 70 за баррель марки Urals для выполнения бюджетных задач. Себестоимость добычи в России относительно низкая, что позволяет адаптироваться к большому разбросу цен. В Северной Америке средние затраты на добычу гораздо выше, около 45 долларов, а в США комфортная цена около 65, чтобы не только извлекать ресурс и продавать, но и тратить часть средств на разведку месторождений и ввод новых мощностей.

— Если в результате войны на Ближнем Востоке стоимость ресурса взлетит, как это скажется на нефтяной отрасли и экономике России?

— Это зависит от того, насколько он подорожает. Если будет стоить в районе 80-95, это оптимальная цена для извлечения прибыли и инвестирования полученных доходов. Если баррель нефти будет продаваться за 100 долларов или взлетит до небес, то в моменте мы получим сверхдоходы, но потом высокие цены начнут сильно давить на спрос, что приведет к снижению количества покупателей и к падению стоимости нефти. И в этом случае восстановление спроса на ресурс будет длиться дольше, чем период его падения. То есть, взяв сливки в тот короткий промежуток времени с высокими ценами, мы потеряем прибыль, когда они опустятся.

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Россия получит сверхдоходы от экспорта нефти, если США введут новые санкции против отрасли. Новые ограничительные меры, которыми глава Белого дома Дональд Трамп угрожает Москве в случае провала переговоров по Украине, взвинтят цену на энергоресурс и ударят по американским потребителям. Об этом в интервью URA.RU рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Президент США Дональд Трамп угрожает ввести вторичные санкции против нефтяной отрасли России, если не удастся достичь перемирия на Украине. Насколько это существенные ограничения для нашей страны? — Нужно помнить, что с марта 2022 года в США действует эмбарго на российскую нефть. Ни наша нефть, ни нефтепродукты туда не поступают. Если что-то и импортируется в Штаты, то американские власти требуют пояснений. То есть, мы не зависим от экспорта топлива в США. Когда Запад вводил ограничительные меры три года назад, сопровождал их громкими заявлениями о том, что добьется ухода российской нефти с мирового рынка. Это 2,5-3 млн баррелей в сутки или 2-3% спроса. На первый взгляд, немного, но на самом деле это огромная величина. Одной только угрозы ее исчезновения хватило, чтобы цена подскочила до 100-120 долларов за баррель и пополнила наш бюджет. — Будут ли последствия для российской экономики от этого решения? — Нет. Бьет это не по нашей экономике, а по американской. У них есть прямая взаимосвязь между стоимостью бензина и сырой нефти. 50% розничной цены горючего для американских автомобилей зависит от цены на нефть. Высокая ее стоимость делает топливо дорогим, а это — один из главных факторов роста цен на товары народного потребления. — Между США и Ираном начался новый виток напряжения из-за ядерной сделки. Американский президент заявил, что Штаты нанесут удар по Исламской республике, если не удастся заключить ее на условиях Вашингтона, и перебросил бомбардировщики B-2 на базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Как военная эскалация в самом нефтеносном регионе отразится на ценах на нефть и нефтепродукты? — Если эскалация произойдет, реакция нефтяного сектора будет примерно такой же нервной, как во время обмена Израиля и Ирана ударами в апреле 2024 года, потому что Иран — один из крупных поставщиков этого ресурса на рынок, несмотря на введенный против Тегерана жесткий санкционный режим. Исламская республика экспортирует нефть в Китай. Если миллион баррелей в сутки, который иранцы отправляют в Азию, по какой-то причине исчезнет с рынка, его придется искать у других поставщиков. Рост спроса и сокращение предложения приведут к скачку цен. Любая эскалация в Персидском заливе, где сосредоточено 70% залежей нефти — это неизбежное увеличение стоимости фьючерсов на нее на месяц вперед. Сейчас ресурс еще можно взять по более-менее выгодной цене, и все начнут запасаться впрок, не зная, что будет в регионе потом. — Какая цена на нефть сейчас комфортна для России? — От 30 до 40 долларов — это посильная цена для наших производителей. Выше 50 — комфортная. Но есть еще и государство, для которого желательно, чтобы цены были от 65 до 70 за баррель марки Urals для выполнения бюджетных задач. Себестоимость добычи в России относительно низкая, что позволяет адаптироваться к большому разбросу цен. В Северной Америке средние затраты на добычу гораздо выше, около 45 долларов, а в США комфортная цена около 65, чтобы не только извлекать ресурс и продавать, но и тратить часть средств на разведку месторождений и ввод новых мощностей. — Если в результате войны на Ближнем Востоке стоимость ресурса взлетит, как это скажется на нефтяной отрасли и экономике России? — Это зависит от того, насколько он подорожает. Если будет стоить в районе 80-95, это оптимальная цена для извлечения прибыли и инвестирования полученных доходов. Если баррель нефти будет продаваться за 100 долларов или взлетит до небес, то в моменте мы получим сверхдоходы, но потом высокие цены начнут сильно давить на спрос, что приведет к снижению количества покупателей и к падению стоимости нефти. И в этом случае восстановление спроса на ресурс будет длиться дольше, чем период его падения. То есть, взяв сливки в тот короткий промежуток времени с высокими ценами, мы потеряем прибыль, когда они опустятся.
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