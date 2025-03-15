В России создали проект, который проверит готовность взять животное из приюта

15 марта 2025 в 23:59 Размер текста - 17 +

В России анонсировали инициативу, которая поможет бездомным животным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России запустили онлайн-тест, который позволит проверить себя на готовность взять животное из приюта. Он разработан в рамках акции помощи бездомным животным в преддверии выхода фильма «Пальма 2», рассказали URA.RU инициаторы проекта — компания «Авито» и киностудия «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). В зависимости от результата теста участник сможет на сайте классифайда увидеть подборку с объявлениями о питомцах, которые ищут дом. «Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — говорит руководитель продукта ESG на «Авито» Василий Лексин. Как объяснили представители акции, один из ключевых посылов картины «Пальма 2» — животные, как и люди, все чувствуют и понимают. Именно эта мысль стала основной идеей благотворительного проекта, который продвигает ответственное отношение к заботе о бездомных животных и объясняет, как правильно взять из приюта кошку или собаку. Инструкцию по правильному уходу за брошенными питомцами подготовили активисты фонда помощи животным «Ника». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России запустили онлайн-тест, который позволит проверить себя на готовность взять животное из приюта. Он разработан в рамках акции помощи бездомным животным в преддверии выхода фильма «Пальма 2», рассказали URA.RU инициаторы проекта — компания «Авито» и киностудия «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). В зависимости от результата теста участник сможет на сайте классифайда увидеть подборку с объявлениями о питомцах, которые ищут дом. «Надеемся, что благотворительный проект, запущенный в преддверии премьеры кинокартины, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — говорит руководитель продукта ESG на «Авито» Василий Лексин. Как объяснили представители акции, один из ключевых посылов картины «Пальма 2» — животные, как и люди, все чувствуют и понимают. Именно эта мысль стала основной идеей благотворительного проекта, который продвигает ответственное отношение к заботе о бездомных животных и объясняет, как правильно взять из приюта кошку или собаку. Инструкцию по правильному уходу за брошенными питомцами подготовили активисты фонда помощи животным «Ника».