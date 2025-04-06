Призыв в армию по электронным повесткам станет самым масштабным за последние 14 лет: что нужно о нем знать

С 1 апреля стартовал весенний призыв, причем граждане России будут получать электронные повестки через личные кабинеты на портале «Госуслуги». Об этом говорили в Минобороны РФ. Также президент России Владимир Путин утвердил указ о призыве на военную службу 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет и это число является самым масштабным за последние 14 лет.
В Минобороны подчеркнули, что призывная кампания не связана с действиями ВС РФ в рамках СВО на Украине. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что новобранцы не будут отправлены в зону проведения специальной операции. Помимо электронных, призывники также будут получать традиционные бумажные повестки. Подробнее об электронных повестках — в материале URA.RU.
Самый крупный призыв за почти 15 лет
В России началась весенняя призывная кампания на срочную службу, которая будет проходить с 1 апреля по 15 июля. В этом году ожидается призыв 160 тысяч человек, что является наивысшим показателем с осени 2011 года, сообщает РБК.
К весне 2011 года уровня количество призывников составило 218,7 тысячи человек. В течение следующих 27 призывных периодов число солдат-срочников варьировалось от 120 тысяч человек (это минимальный показатель за всю историю современной России, зарегистрированный осенью 2022 года) до 156 тысяч человек.
Что такое электронная повестка
Электронная повестка, отправляемая военкоматом через цифровые каналы связи, представляет собой официальное уведомление, призванное информировать граждан о необходимости явки в военкомат. Юридическая сила данного документа равнозначна традиционной бумажной повестке.
Как будут отправлять электронные повестки
Электронные повестки, отправляемые военкоматами, имеют такие же сроки действия, как и традиционные бумажные повестки. В случае необходимости уточнения данных воинского учета военкомат может выслать повестку в любой период года, не ограничиваясь определенной датой. Когда речь идет о призыве молодых людей на прохождение призывных мероприятий, таких как медицинская комиссия, повестки также могут быть высланы в любой момент. Однако указывается конкретный период явки: либо с 1 октября по 31 января, либо с 1 апреля по 15 июля.
Повестка из военкомата может быть отправлена призывнику через портал «Госуслуги», включая уведомление в личном кабинете пользователя. Кроме того, сообщение с портала может быть также отправлено посредством SMS или электронной почты, которую призывник указал при регистрации на сайте.
В случаях, когда у призывника отсутствует аккаунт на портале «Госуслуги», существуют альтернативные методы получения повестки:
- Повестка может быть отправлена на домашний адрес призывника посредством заказного письма с уведомлением;
- Повестку можно вручить лично по месту жительства;
- Возможно вручение через отдел кадров на месте работы или через администрацию учебного заведения.
Таким образом, электронные уведомления обычно сопровождаются бумажными повестками. В дополнение, в некоторых случаях военкоматы могут звонить призывникам для уведомления о необходимости явиться, однако телефонный звонок сам по себе не является юридически значимым способом вручения повестки.
Как выглядит электронная повестка
Электронная повестка, отправляемая военкоматом, внешне не отличается от своего бумажного аналога. Основное отличие заключается в наличии цифровой подписи, которая обеспечивает подтверждение подлинности данного документа. Эта цифровая подпись обладает такой же юридической силой, как и традиционная рукописная подпись на бумажном документе. Как и бумажная версия, электронная повестка содержит заголовок, персональные данные призывника, его адрес, указанные дату и время для явки, адрес военкомата, а также причину вызова, которая может включать медицинское освидетельствование или уточнение данных, и заверяется подписью и печатью.
Что такое реестр воинского учета
Реестр воинского учета представляет собой официальную базу данных, в которую вносится информация о лицах, обязанных встать на воинский учет. Главная задача этого реестра заключается в автоматизации операций, связанных с призывом на военную службу и обработкой соответствующих данных. Использование этой системы способствует повышению эффективности и прозрачности процессов воинского учета, уменьшению бюрократических задержек и адаптации процедур к требованиям современных технологий.
Зачем нужен реестр воинского учета
Основываясь на специфических функциях реестра, его применение может быть полезно в ряде следующих ситуаций:
- Применение реестра для организации призыва лиц на срочную военную службу, проведения военных сборов или направления на альтернативную гражданскую службу;
- Использование реестра для регистрации на воинский учет;
- Применение реестра для подтверждения права на получение отсрочки от призыва;
- Использование реестра для коррекции данных воинского учета;
- Реестр также служит для формирования временных ограничений.
Внедрение реестра воинского учета обеспечивает перевод документооборота в электронный формат, что позволяет систематизировать сбор и хранение персональных данных призывников. В электронную базу данных заносятся следующие сведения, аналогичные тем, что содержатся в личных делах в военкоматах:
- ФИО призывника;
- Дата и место рождения;
- Адреса постоянной регистрации и фактического проживания;
- Информация об образовании, включая учебные заведения, такие как школы, университеты, колледжи;
- Место работы и занимаемая должность, если призывник трудоустроен;
- Семейное положение, наличие детей;
- Сведения о профессиональных навыках и квалификациях, например, наличие водительских прав, знание иностранных языков;
- Информация о наличии военного билета или приписного свидетельства;
- Даты и время выдачи повестки и явки в военкомат;
- Адрес места явки;
- Результаты медицинских осмотров и комиссий;
- Категория годности к военной службе;
- Сведения о ближайших родственниках.
Эта информация позволяет военным комиссариатам точно координировать процесс вручения повесток. Кроме того, она помогает обеспечивать явку призывников на медицинские осмотры и комиссии, а также вести эффективный учет всех необходимых данных, связанных с призывом на военную службу.
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