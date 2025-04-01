«Пожилые люди чувствуют любую фальшь, когда делается для галочки»

В России «раскрывают» секрет долгой и активной жизни. В интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, координатор федерального проекта «Единой России» «Старшее поколение» Галина Карелова рассказала, как важно помочь пожилым людям быть активными участниками социально-экономического развития страны, а также сохранять физическую форму и получать положительные эмоции.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы представляем проекты «Единой России». В интервью координаторы проектов рассказывают, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами.
— Партийный проект «Старшее поколение» реализуется давно и динамично. Какие тренды сегодня востребованы старшим возрастом? Каким вы видите его дальнейшее развитие?
— Мы уже отметили десятилетие нашего проекта. Таких долгоживущих проектов не так много. Я очень дорожу им и командой, сложившейся с 2013 года. В то время остро стояла проблема обеспечения людей старшего возраста местами в домах-интернатах. Поэтому мы начали работу по развитию инфраструктуры социального обслуживания, помогли построить 110 таких центров в стране, привести в порядок 1050 учреждений.
Это была одна из первых и главных задач проекта. Жизнь подсказала и другие. Например, обучение пожилых людей компьютерной, финансовой, правовой грамотности.
Больше 3,5 млн человек прошли наши обучающие программы. Затем появилась тема включения людей старшего возраста в программы оздоровления.
Мы стали работать с Минздравом, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, помогали информировать о том, как и где пожилому человеку проверить здоровье.
Конечно, одним из главных итогов работы Партии и инициатив участников проекта можно считать принятие в 2016 году Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Это живой документ, который насыщается новыми планами. Сейчас уже принят новый вариант — до 2030 года. Действует федеральный проект «Старшее поколение» в национальном проекте «Демография». В новом национальном проекте «Семья» он получит свое продолжение. Подготовлены и внедрены региональные программы активного долголетия, успешно реализуемые по всей стране.
«Единая Россия» повлияла на программу диспансеризации: для людей в возрасте она стала шире, теперь включает многие обследования, в том числе направленные на раннее выявление онкозаболеваний.
Мы будем и дальше продолжать работу по развитию инфраструктуры соцобслуживания, повышению качества медпомощи, помогать тем, кто живет один, вести образовательные программы. Стала актуальной помощь в защите от телефонных мошенников. Этим тоже занимаемся.
Тренды сегодняшнего дня — оздоровление, активное долголетие и реабилитация. Поэтому мы много внимания уделяем состоянию гериатрической службы. Я смело говорю, что именно команда нашего проекта способствовала ее развитию.
Утверждены Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» и профессиональный стандарт «Врач — гериатр». Разработаны и запущены программы подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Если в 2017 году в России было 200 гериатров, то сейчас их около 1800. Количество гериатрических центров выросло в два раза, сегодня их 86.
И еще обязательно нужно упомянуть шефство над госпиталями ветеранов войн. В России их 64, все они — под нашей опекой. Важно понимать, насколько они обеспечены кадрами. Обязательно к 9 Мая помогаем организовать праздники, поздравления, привести все в порядок.
Нет такого направления, которое мы не планируем продолжать. Над всем нужно работать и причем активно, ведь число пожилых людей растет.
— У «Единой России» сложилась добрая традиция проведения акций «Тепло для героя», «С Новым годом, ветеран», «Уютный дом», танцевальные вечера под музыку Победы… Они узнаваемые и любимы старшим поколением. Какие-то акции стали федеральными, какие-то локальными… Лично у вас какая акция самая любимая? Расскажите, как она появилась и менялась.
— Они все мне нравятся. В каждой есть смысл и миссия, они востребованы и понятны пожилым и молодым людям, поэтому повторяются из года в год. Конечно, «Вальс Победы» — особая акция, это — эмоции. Идея появилась, когда к 9 Мая попробовали во всех регионах спеть песню «Я люблю тебя, жизнь» и увидели, что ветераны не только поют, но и пританцовывают. Так возникла эта танцевальная акция. Ветераны надевают платья, костюмы того времени, некоторые сами их шьют. Целая подготовка! В прошлом году было проведено больше 2 тысяч танцевальных вечеров под музыку военных лет, их смогли посетить почти 103 тысячи человек.
— В планах «Старшего поколения» реализация в 11 пилотных регионах проекта «Единоборства для старшего поколения». Расскажите, подробнее, как идет работа?
— Трудно назвать это работой, это скорее порыв, который появился у нашей команды в Пермском крае. Они до этого уже практиковали разные физические активности: походы, скандинавскую ходьбу, танцы. Потом попробовали единоборства и предложили эту идею масштабировать. Так родился этот проект.
В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве с Российским союзом боевых искусств. Занятия стартовали уже в шести регионах, к 11 пилотным добавились еще 25, пожелавших присоединиться. С участниками занимаются тренеры. Проект нравится, он стимулирует желание жить, быть активным, быть в сообществе.
— «Серебряные» волонтеры в определенном смысле стали символом созидания и мудрости, вовлеченности в активные процессы, которые значимы для всей страны. Волонтеры старшего поколения помогали на олимпиаде, в пандемию, а сейчас согревают своей заботой наших защитников. Расскажите, как начинался процесс вовлечения «серебряных» волонтеров в работу? Как видите их дальнейшее участие?
— В 2015 году в Воронежской области, которую я представляю в Совете Федерации, я заметила очень активную команду пожилых людей. Причем они себя именно так и определили: «Мы — серебряные волонтеры». Они вели активную деятельность: взяли шефство над детскими домами, одинокими пожилыми людьми, нуждающимися в помощи. Потом стали проводить — особенно в период пандемии — по ВКС лекции, занятия, фестивали и даже онлайн-форумы.
По инициативе «Единой России» регионы внесли изменения в региональные законы о добровольчестве и благотворительной деятельности, а также утвердили региональные межведомственные программы поддержки серебряного волонтерства.
Постепенно эта инициатива стала распространяться дальше, сегодня уже во всех регионах есть свои «серебряные» волонтеры, их уже более 260 тысяч. Они поддерживают участников СВО, отправляют им подарки и письма, навещают в госпиталях, помогают инвалидам. У людей старшего возраста есть такая миссия — быть там, где они нужны. Они — в повестке страны. Мы очень гордимся нашей командой «серебряных» волонтеров! Они вносят много предложений, им хочется сделать свой край, город, село более комфортными. Это неравнодушные люди, они дают много энергии для развития партпроекта. А мы помогаем им.
— Насколько успешность партпроекта зависит от региона? В целом как оцениваете работу «Старшего поколения» в 2024 году?
— Я считаю, что все команды хорошо сработали. Качество зависит не от региона, а от людей. Если координатор активен, вокруг него формируется команда единомышленников.
Трудно выделить кого-то одного. Вот, например, Пермский край. Там мы проводили много разных обучающих семинаров, информационно они опережают многих других. Моя воронежская команда работает очень активно, ростовская, нижегородская, волгоградская, белгородская… Стараются, действительно, все. Я не могу назвать кого-то, чья работа вызывает вопросы.
Партпроект «Старшее поколение» отличается от остальных. Здесь надо работать с душой, отдавать всего себя или не работать вообще, потому что пожилые люди чувствуют любую фальшь, когда что-то делается для галочки. Мы настроены на то, чтобы максимально помочь людям почувствовать, что они нужны, активны, интересны.
Да, есть целая группа, кому нужна помощь, ее надо оказывать качественно, своевременно, в полном объеме. Но многие, сохраняя активность и энергию, хотят участвовать в жизни проекта и даже обижаются, если это не происходит.
— Есть ли примеры активного долголетия, которые вдохновляют лично вас?
— Да, есть. Например, Виктор Антонович Садовничий. Мы с ним дружим. В период выборной кампании он ездил со мной в регионы. У него есть азарт, энергия, постоянно появляются новые идеи. Пока у человека есть такая активная включенность в жизнь, он будет в строю и будет чувствовать себя моложе.
Лео Антонович Бокерия. Он другой по характеру, но тоже, несомненно, увлеченный человек. Он много сделал для науки, развития медицины, пропаганды здорового образа жизни. Для меня он — тоже большой пример.
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