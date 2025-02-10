«Тонны просрочки»: Почему в России массово закрываются магазины «Светофор»

Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов в супермаркетах-дискаунтерах сети «Светофор». Сообщение об этом появилось на telegram-канале Mash, который отмечает, что в ходе инспекций ведомство обнаружило ряд серьезных нарушений. Подробнее — в материале URA.RU.
Названа причина закрытия магазинов «Светофор»
Торговая сеть «Светофор» временно приостановила работу своих магазинов после того, как в продаваемом мясе была обнаружена просрочка, а необходимые документы отсутствовали, сообщило информационное агентство Mash, ссылаясь на результаты проверок, проведенных Россельхознадзором. По информации агентства, в ходе одного из инспекционных визитов специалисты Россельхознадзора конфисковали более тонны мясной продукции. Из этого объема 106 килограмм были реализованы без сопровождающих ветеринарных документов, а 944 килограмма продукции были без маркировки производителя и сроков хранения.
Дополнительно, в результате лабораторного анализа было установлено, что в пельменях и колбасных изделиях, продаваемых под торговой маркой «Светофор», присутствует ДНК птицы, которая не была заявлена в перечне ингредиентов на упаковке. Вся продукция, которая не соответствовала заявленным стандартам качества, была изъята и уничтожена.
В Каких регионах России закрыли «Светофор»
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте судебных приставов Пермского края, было принято решение о закрытии двух магазинов сети «Светофор». Закрытие коснулось объектов, расположенных в городах Кунгур по адресу улица Просвещения, 1 и Пермь на улице КИМ, 75. Причиной стали выявленные нарушения санитарных норм в торговых залах указанных супермаркетов.
По результатам инспекции, проведенной Роспотребнадзором, было принято решение о закрытии нескольких торговых точек. В ходе проверки выявлено, что в помещениях для фасовки продуктов установлены только мойки с холодной водой. Кроме того, было замечено, что сырая продукция и готовые изделия упаковываются вместе, что представляет собой серьезное нарушение санитарных норм.
Инспекторы также обратили внимание на наличие сколов и других дефектов на стенах и полках, что может способствовать скоплению грязи и распространению болезнетворных бактерий. Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что такие условия могут спровоцировать возникновение кишечных инфекций и массовые отравления, в связи с чем поддержал решение о закрытии нарушивших закон магазинов.
В Челябинской области, в городе Копейске, прекратит свою работу последний из супермаркетов-дискаунтеров сети «Светофор», который находится на улице Мира. Закрытие магазина сети «Светофор», расположенного на Комсомольском проспекте в Челябинске, было вызвано рядом нарушений санитарных норм. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного управления Федеральной службы судебных приставов, в торговой точке отсутствовали лабораторные исследования продукции, нарушался график уборки, а также были обнаружены загрязнения на стенах и потолке. Эти условия создавали угрозу для здоровья посетителей и персонала, что послужило причиной для опечатывания и временного закрытия магазина.
В Тюменской области закрыли семь магазинов сети «Светофор», рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В настоящее время в регионе не работают следующие магазины:
- село Абатское (Гагарина, 19);
- Ишим (малая Садовая, 207, Луначарского, 46);
- Тюмень (30 лет Победы, 91а, 50 лет Октября, 67, Ветеранов Труда, 58, Калинина, 61).
В начале текущего года московские отделения сети магазинов «Светофор» подверглись массовым проверкам со стороны Роспотребнадзора. В результате этих рейдов было выявлено множество системных нарушений санитарно-эпидемиологических стандартов, что привело к закрытию некоторых филиалов данной торговой сети.
Что будет с магазинами «Светофор»
В результате обширных инспекций проведенных контрольными органами, торговая сеть «Светофор», одна из ведущих в России, столкнулась с необходимостью закрыть ряд своих магазинов. В течение последних двух месяцев количество активных торговых точек уменьшилось почти на 10%. Ситуация может усугубиться, поскольку начался отток поставщиков, прекращающих сотрудничество с «Светофором».
Аналитическая компания «Infoline-аналитик» отмечает, что на 1 февраля в сети действовало 2,2 тыс. магазинов, что на 7% меньше по сравнению с началом января и на 9,8% меньше по сравнению с декабрем предыдущего года. Сергей Лисовский, депутат Госдумы, выразил мнение, что инспекции деятельности «Светофора» продолжатся до конца февраля, пишет «Коммерсант». По его словам, будущее закрытие магазинов возможно при обнаружении новых нарушений.
Александр Федоров, директор департамента складской и промышленной недвижимости компании Remain, предполагает, что в случае продолжения тренда на падение оборота и закрытие торговых точек, ритейлеру придется пересмотреть свои потребности в складских площадях.
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