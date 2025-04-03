Овечкин 16 апреля может побить рекорд НХЛ по голам: две шайбы до победы и поддержка великого хоккеиста Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросил 892-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до двух голов. Об этом сообщает сайт НХЛ.
«Овечкин забросил свою 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард сократив отставание от абсолютного рекорда легендарного Уэйна Гретцки до всего двух голов», — отмечает сайт НХЛ.
Таким образом, Овечкину осталось забить всего несколько шайб, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах. Как Александр Овечкин строил карьеру в лиге, сколько шайб забил к нынешнему моменту и почему все ждут, что он побьет рекорд Гретцки — в материале URA.RU.
Карьера спортсмена из России в НХЛ
Александр Овечкин начал свою профессиональную карьеру в 10 лет в детской спортивной школе при московском клубе «Динамо». В 2000 году он присоединился к взрослой команде, а в 2001 году, в возрасте 16 лет, дебютировал в Суперлиге, на основе которой позже была создана Континентальная хоккейная лига (КХЛ).
Первый полный сезон спортсмен провел в составе «Динамо» в 2002–2003 годах. В 2003 году к нему проявил интерес клуб НХЛ «Флорида Пантерс», однако хоккеист не смог туда перейти, потому что не достиг 18 лет. В 2004 году на драфте лиги Александр Овечкин был выбран под первым номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». Однако из-за локаута (заморозка сезона в лиге — прим. URA.RU) в сезоне 2004/05 в Национальной хоккейной лиге Овечкин остался в «Динамо» еще на один год.
В 2005 году Овечкин дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз». В первом матче за новую команду он забил две шайбы и запомнился мощным силовым приемом против игрока Радослава Сухи, в результате которого они даже разбили заградительное стекло. Год спустя российский спортсмен был удостоен награды «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона НХЛ. В 2007 году команда Александра Овечкина впервые с 2003 года вышла в плей-офф лиги. С тех пор «Вашингтон» ежегодно попадал в плей-офф, за исключением сезона 2013/14.
Уже в 2010 году Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году он привел свою команду к победе в Кубке Стэнли, что стало первым подобным достижением в истории клуба. В июле 2021 года спортсмен продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет.
Достижения Овечкина в НХЛ
- Овечкин считается одним из величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги: он девять раз становился лучшим снайпером лиги и трижды признавался самым ценным игроком. Кроме того, хоккеист стал 43-м игроком в истории НХЛ и первым россиянином, забившим более 500 шайб в лиге, за что владелец клуба Тед Леонсис подарил ему золотую клюшку.
Сколько голов осталось забить Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки
До исторического рекорда Уэйна Гретцки спортсмену осталось забить всего две шайбы. В настоящее время хоккеист занимает второе место в истории лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах (891 гол в 1 484 играх), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1 487 играх). В матче против «Бостон Брюинз» Александр Овечкин забил свой 891-й гол, открыв счет на 16-й минуте первого периода.
Когда спортсмен может побить рекорд
Уже 16 апреля российский спортсмен примет участие в матче против сборной «Нью-Йорк Айлендерс». Именно там решится, превзойдет ли он рекорд Гретцки.
Александр Овечкин высказался насчет погони за рекордом
Хоккеист в интервью изданию Sports.ru поделился своими мыслями о приближении к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов. Он заявил, что ему до сих пор кажется, что подобного достижения трудно добиться. Хоккеист не хочет загадывать на будущее, настраивая фанатов на то, что рекорд будет побит в предстоящем матче. Спортсмен решил, что просто будет делать все необходимое для своей команды, а личные цели отодвинет на второй план.
"Опять же, не загадываю так далеко. Расписание очень тяжелое, и уже сейчас надо готовиться к плей-офф. Надо все свои личные цели убрать в другую сторону и делать все возможное, чтобы мы выбрались из той ситуации, в которую попали", — рассказал российский хоккеист.
Александр Овечкин отметил, что нет ничего плохого в том, если он не побьет рекорд в НХЛ. Кроме того, спортсмен не ставил перед собой задачу превзойти Уэйна Гретцки в количестве голов в регулярных чемпионатах и плей-офф. На данный момент между игроками установилась разница в 58 голов.
Кто такой Гретцки и как он относится к Овечкину
Дебют Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге произошел в 1979 году в составе команды «Эдмонтон Ойлерз», ему на тот момент было 18 лет. Он сразу же начал устанавливать рекорды, и в своем первом сезоне в НХЛ его признали самым ценным игроком лиги, наградив «Харт Трофи».
Гретцки провел в «Эдмонтоне» 10 лет, за это время команда четырежды выиграла Кубок Стэнли, а сам он неоднократно становился лучшим бомбардиром лиги. В 1988 году Гретцки перешел в клуб «Лос-Анджелес Кингз», где уже в дебютном матче забил гол. Однако сборная не претендовала на Кубок Стэнли, поэтому в 1996 году Гретцки перешел в «Сент-Луис Блюз», где провел несколько месяцев, а затем покинул клуб из-за конфликта с руководством.
Последней командой в карьере Уэйна Гретцки стал «Нью-Йорк Рейнджерс». В ее составе хоккеист достиг отметки в 3 000 очков за карьеру и забил тысячный гол. Гретцки также установил рекорд, забив 1 071 гол за время выступлений в НХЛ и Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). В 1999 году он завершил карьеру в возрасте 38 лет и занялся бизнесом.
Достижения хоккеиста
Спортсмен до сих пор удерживает рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ — 894. Он также набрал наибольшее количество очков в лиге — 2 857. Кроме того, ему принадлежат и другие рекорды, связанные с количеством голов, передач, очков, а также продолжительности серии игр в рамках плей-офф, одного сезона и матча. Помимо прочего, Уэйн Гретцки девять раз становился обладателем награды «Харт Трофи», десятикратным обладателем «Арт Росс Трофи» и пятикратным победителем «Лестер Пирсон Эворд».
Сколько спортсмен заработал в НХЛ
За свою карьеру в НХЛ Уэйн Гретцки заработал около 46 млн долларов. Дополнительный доход в размере от 50 до 100 млн долларов ему принесли многочисленные рекламные контракты. Самым прибыльным для хоккеиста стал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», где его годовая зарплата составляла примерно 6,5 млн долларов. На данный момент состояние Гретцки оценивается в 250 млн долларов.
Как Уэйн Гретцки стал великим хоккеистом
Заслуженный тренер России, член Международного хоккейного зала славы и президент хоккейного клуба ЦСКА Вячеслав Фетисов назвал Уэйна Гретцки величайшим хоккеистом своего времени, который изменил представление о североамериканском хоккее. Тренер напомнил, что, начиная с молодежного чемпионата мира, на протяжении всей своей карьеры ему приходилось играть против Гретцки. По мнению Фетисова, канадский хоккеист был крайне неординарным игроком, чьи действия было очень сложно предугадать.
«Было непросто против него играть. Очень умный, хитрый, в хорошем смысле, мастеровитый, мог в одиночку обыгрывать команды, выигрывать кубки и так далее. То есть человек, который опередил время, хотя не обладал по общепризнанным канадским параметрам какими-то особенностями, но очень четко понимал ситуацию в игре, реагировал на нее", — рассказал Вячеслав Фетисов в интервью NEWS.ru.
Кроме того, двукратный чемпион мира Сергей Немчинов, который играл вместе с канадцем в «Нью-Йорк Рейнджерс» с 1996 по 1997 годы, рассказал, что Гретцки видел и понимал всю игру на шаг вперед. При этом в обычной жизни хоккеист был общительным и простым человеком.
Уэйн Гретцки убежден, что Овечкин побьет его рекорд
Спортсмен из Канады выразил уверенность в том, что Александр Овечкин побьет его рекорд по голам в НХЛ. По его словам, российский хоккеист демонстрирует выдающуюся игру в регулярном чемпионате.
«Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда это произойдет. Это замечательно для хоккея, это позитивный момент. Он уже столько лет показывает высочайший уровень игры», — высказался Гретцки.
Канадец подчеркнул, что не планирует посещать каждый матч Овечкина, но обязательно приедет на игры, когда до рекорда останется несколько шайб. Помимо прочего, в 2018 году Уэйн Гретцки подарил капитану «Вашингтон Кэпиталз» свою клюшку после того, как команда выиграла Кубок Стэнли. Также Александр Овечкин утверждал, что до сих пор поддерживает дружеские отношения с Гретцки.
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