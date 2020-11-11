В столице ЯНАО под ковидный госпиталь отдают очередное общежитие

В «малосемейке» развернут госпиталь на 90 коек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительный госпиталь на 90 коек будет развернут в Салехарде на базе малосемейного общежития в микрорайоне Богдана Кнунянца. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

«Организовать на базе объекта „Малосемейное общежитие <…> город Салехард, микрорайон Богдана Кнунянца, инфекционное отделение на 90 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 13 октября по 31 декабря 2020 года включительно. На организацию, переоборудование и обслуживание временного медучреждения из окружного бюджета выделяется 2 млн 931 тыс. рублей.

Представители окружных властей пояснили: весной этого года в указанном помещении уже функционировал обсерватор. «Сейчас оно будет использоваться как госпиталь для больных в легкой форме», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

Это не первое общежитие в столице ЯНАО, которое власти отдают для лечения коронавируса. Ранее окружные власти выделили из бюджета более 4 млн рублей на организацию и содержание ковидария на 110 мест на базе еще одного общежития.

Необходимо уточнить, что в настоящее время в Салехарде идет строительство инфекционного госпиталя на 100 мест. По договору подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию до конца года.