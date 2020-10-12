Сроки сдачи инфекционных госпиталей в ЯНАО сдвинули на конец года

Подрядчик должен сдать объекты до конца декабря 2020 года Фото: сайт правительства ЯНАО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два инфекционных центра для лечения больных коронавирусом в ЯНАО будут сданы до конца декабря. Строительство медучреждений началось летом этого года. Окружные власти рассчитывали на то, что пациентов можно будет размещать в центрах уже во время второй волны.

«Подрядчик обязуется сдать оба объекта в эксплуатацию к концу декабря текущего года», — говорится в сообщении на сайте окружного правительства. После открытия стационаров госпиталь в Новом Уренгое сможет принять до 200 пациентов, в Салехарде — до 100.

В окружной столице на данный момент завершаются кровельные работы, монтируется система отопления, вентиляция, теплый пол. Уже построены КПП, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции транспорта.

В Новом Уренгое рабочие обустраивают наружные инженерные сети, строители выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Во второй половине октября планируется начать пусконаладочные работы.

Получить комментарий и узнать, с чем связана корректировка сроков сдачи объектов, оперативно не удалось. В пресс-службу окружного правительства направлен запрос. Ранее сообщалось, что оба объекта планировалось достроить к началу второй волны пандемии коронавируса. На сооружение медучреждений было выделено почти 2,5 млрд рублей, формально срок сдачи был поставлен на декабрь 2020 года.

Между тем ЯНАО обновляет рекорды по ежесуточному приросту заболевших. По данным окружного оперштаба, 13 сентября зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса.