Помещение на 110 мест было оборудовано на базе семейного общежития Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На содержание обсерватора на 110 коек в Салехарде (ЯНАО) из окружного резервного фонда будет выделено 4 млн 160 тысяч рублей. Это указывается в проекте постановления, опубликованного на сайте правительства региона.

«Выделить департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в размере 4 160 000,00 (четыре миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей для предоставления межбюджетного трансферта из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард», — говорится в документе. В качестве условия предоставления денег окружной столице указано их направление на содержание обсерватора на базе малосемейного общежития на 110 койко-мест на улице Богдана Кнунянца.

Обсерватор предназначен для временного пребывания лиц, приехавших из эпидемиологически неблагополучных территорий. Также в нем будут размещать людей, имевших контакты с больными коронавирусом.

В настоящее время в ЯНАО продолжается снятие ранее введенных из-за пандемии ограничений. Жители Ямала, возвращающиеся из краткосрочных поездок, могут больше не проверяться на коронавирус, а вахтовики и другие лица, которые не проживают в ЯНАО постоянно, должны получить отрицательный тест не менее чем за пять дней до приезда, а не за три, как раньше.