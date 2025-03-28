Миллиарды на дороги Ямала: самые громкие и дорогие госконтракты округа

Самые дорогие дороги в ЯНАО строит компания из Москвы «Донаэродорстрой»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2025 году в округе отремонтируют 90 км дорог
В 2025 году в округе отремонтируют 90 км дорог Фото:

Дирекция дорожного хозяйства — основной заказчик по всему объему госзакупок на территории округа. Общая стоимость лотов, по данным окружного департамента госзаказа, составила 25 млрд рублей в 2024 году. О самых громких и дорогих стройках округа — в материале URA.RU.

Самый влиятельный игрок рынка 

Доминирующее положение на рынке дорожного строительства в ЯНАО занимает ООО «Уренгойдорстрой». Компания располагает пятью производственными базами и асфальтобетонными заводами и недавно частично перешла под контроль ДСК «Автобан». В собственности «Автобана» теперь находится 32% акций ямальской компании.

«Уренгойдорстрой» построил немало дорог в ЯНАО. Среди его крупнейших проектов — реконструкция аэродрома аэропорта в Новом Уренгое, а также строительство транспортных развязок.

Несколько лет назад компания ремонтировала проезд к поселку Лимбяяха в Новом Уренгое. Работы обошлись бюджету округа дороже, чем предполагалось. Ревизоры нашли риски завышения сметной стоимости работ и материалов по капремонту, а также необоснованные затраты на содержание трассы в период работ. Сумма контракта оценивалась в 862 млн рублей.

В 2025 году предприятие будет занято ремонтом участка Правохеттинский — Надым. Стоимость работ оценивается, по данным портала закупок, в 487 млн 996 тысяч рублей.

Самый дорогой подряд

Самым крупным и дорогим контрактом 2025 года останется, скорее всего, заказ властей Ямала на реконструкцию участка от железнодорожной станции Ныда до Пангод стоимостью 6, 443 млрд рублей. Этот проект наряду с участком от Нового Уренгоя до Коротчаево губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал главными дорожными стройками округа.

Строит участок московская компания — акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов («Донаэродорстрой»). Как следует из документации по контракту, АО «Донаэродорстрой» занято обустройством временных мостов, рубкой леса на временных объездах и уплотнением насыпи на участке железнодорожная станция Ныда — Пангоды. Как пояснили корреспонденту URA.RU в окружном департаменте транспорта, работы на этом участке дороги Сургут — Салехард закончатся в 2026 году.

Кто еще строит дороги на Ямале 

На территории Ямала присутствуют и другие крупные игроки дорожно-строительного рынка. Так, тюменская компания «Мостострой-11» занималась содержанием участка Пуровск — Коротчаево под руководством ныне задержанного следкомом Давида Сарашвили. Выполненные работы отметили благодарностью.

В марте этого года прошли торги по реконструкции дороги «Объезд» в Салехарде. В аукционе участвовали восемь (!) компаний. Победителем объявили организацию из города Королева «Надежность мостов». Цена контракта — 14,5 млн рублей. Ранее подрядчик работал на проектировании мостов на участке Пуровск — Коротчаево.

Еще одна закупка прошла на ремонт участка Надым — Салехард на 209 млн рублей. Победителем признали ООО «Дорремстрой», которая занимается обслуживанием ямальских дорог с начала 2021 года. Один из известных подрядов компании — содержание подъезда к «Лагпункту 501-й стройки» у разъезда «Глухариный». 

Всего 2025 году на территории округа строители отремонтируют 90 км дорог. Однако планируемые показатели вполне могут вырасти, как это произошло в 2024 году, когда вместо 90 км трасс строители сдали округу 100 км. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дирекция дорожного хозяйства — основной заказчик по всему объему госзакупок на территории округа. Общая стоимость лотов, по данным окружного департамента госзаказа, составила 25 млрд рублей в 2024 году. О самых громких и дорогих стройках округа — в материале URA.RU. Самый влиятельный игрок рынка  Доминирующее положение на рынке дорожного строительства в ЯНАО занимает ООО «Уренгойдорстрой». Компания располагает пятью производственными базами и асфальтобетонными заводами и недавно частично перешла под контроль ДСК «Автобан». В собственности «Автобана» теперь находится 32% акций ямальской компании. «Уренгойдорстрой» построил немало дорог в ЯНАО. Среди его крупнейших проектов — реконструкция аэродрома аэропорта в Новом Уренгое, а также строительство транспортных развязок. Несколько лет назад компания ремонтировала проезд к поселку Лимбяяха в Новом Уренгое. Работы обошлись бюджету округа дороже, чем предполагалось. Ревизоры нашли риски завышения сметной стоимости работ и материалов по капремонту, а также необоснованные затраты на содержание трассы в период работ. Сумма контракта оценивалась в 862 млн рублей. В 2025 году предприятие будет занято ремонтом участка Правохеттинский — Надым. Стоимость работ оценивается, по данным портала закупок, в 487 млн 996 тысяч рублей. Самый дорогой подряд Самым крупным и дорогим контрактом 2025 года останется, скорее всего, заказ властей Ямала на реконструкцию участка от железнодорожной станции Ныда до Пангод стоимостью 6, 443 млрд рублей. Этот проект наряду с участком от Нового Уренгоя до Коротчаево губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал главными дорожными стройками округа. Строит участок московская компания — акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов («Донаэродорстрой»). Как следует из документации по контракту, АО «Донаэродорстрой» занято обустройством временных мостов, рубкой леса на временных объездах и уплотнением насыпи на участке железнодорожная станция Ныда — Пангоды. Как пояснили корреспонденту URA.RU в окружном департаменте транспорта, работы на этом участке дороги Сургут — Салехард закончатся в 2026 году. Кто еще строит дороги на Ямале  На территории Ямала присутствуют и другие крупные игроки дорожно-строительного рынка. Так, тюменская компания «Мостострой-11» занималась содержанием участка Пуровск — Коротчаево под руководством ныне задержанного следкомом Давида Сарашвили. Выполненные работы отметили благодарностью. В марте этого года прошли торги по реконструкции дороги «Объезд» в Салехарде. В аукционе участвовали восемь (!) компаний. Победителем объявили организацию из города Королева «Надежность мостов». Цена контракта — 14,5 млн рублей. Ранее подрядчик работал на проектировании мостов на участке Пуровск — Коротчаево. Еще одна закупка прошла на ремонт участка Надым — Салехард на 209 млн рублей. Победителем признали ООО «Дорремстрой», которая занимается обслуживанием ямальских дорог с начала 2021 года. Один из известных подрядов компании — содержание подъезда к «Лагпункту 501-й стройки» у разъезда «Глухариный».  Всего 2025 году на территории округа строители отремонтируют 90 км дорог. Однако планируемые показатели вполне могут вырасти, как это произошло в 2024 году, когда вместо 90 км трасс строители сдали округу 100 км. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...