Миллиарды на дороги Ямала: самые громкие и дорогие госконтракты округа

Дирекция дорожного хозяйства — основной заказчик по всему объему госзакупок на территории округа. Общая стоимость лотов, по данным окружного департамента госзаказа, составила 25 млрд рублей в 2024 году. О самых громких и дорогих стройках округа — в материале URA.RU.
Самый влиятельный игрок рынка
Доминирующее положение на рынке дорожного строительства в ЯНАО занимает ООО «Уренгойдорстрой». Компания располагает пятью производственными базами и асфальтобетонными заводами и недавно частично перешла под контроль ДСК «Автобан». В собственности «Автобана» теперь находится 32% акций ямальской компании.
«Уренгойдорстрой» построил немало дорог в ЯНАО. Среди его крупнейших проектов — реконструкция аэродрома аэропорта в Новом Уренгое, а также строительство транспортных развязок.
Несколько лет назад компания ремонтировала проезд к поселку Лимбяяха в Новом Уренгое. Работы обошлись бюджету округа дороже, чем предполагалось. Ревизоры нашли риски завышения сметной стоимости работ и материалов по капремонту, а также необоснованные затраты на содержание трассы в период работ. Сумма контракта оценивалась в 862 млн рублей.
В 2025 году предприятие будет занято ремонтом участка Правохеттинский — Надым. Стоимость работ оценивается, по данным портала закупок, в 487 млн 996 тысяч рублей.
Самый дорогой подряд
Самым крупным и дорогим контрактом 2025 года останется, скорее всего, заказ властей Ямала на реконструкцию участка от железнодорожной станции Ныда до Пангод стоимостью 6, 443 млрд рублей. Этот проект наряду с участком от Нового Уренгоя до Коротчаево губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назвал главными дорожными стройками округа.
Строит участок московская компания — акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов («Донаэродорстрой»). Как следует из документации по контракту, АО «Донаэродорстрой» занято обустройством временных мостов, рубкой леса на временных объездах и уплотнением насыпи на участке железнодорожная станция Ныда — Пангоды. Как пояснили корреспонденту URA.RU в окружном департаменте транспорта, работы на этом участке дороги Сургут — Салехард закончатся в 2026 году.
Кто еще строит дороги на Ямале
На территории Ямала присутствуют и другие крупные игроки дорожно-строительного рынка. Так, тюменская компания «Мостострой-11» занималась содержанием участка Пуровск — Коротчаево под руководством ныне задержанного следкомом Давида Сарашвили. Выполненные работы отметили благодарностью.
В марте этого года прошли торги по реконструкции дороги «Объезд» в Салехарде. В аукционе участвовали восемь (!) компаний. Победителем объявили организацию из города Королева «Надежность мостов». Цена контракта — 14,5 млн рублей. Ранее подрядчик работал на проектировании мостов на участке Пуровск — Коротчаево.
Еще одна закупка прошла на ремонт участка Надым — Салехард на 209 млн рублей. Победителем признали ООО «Дорремстрой», которая занимается обслуживанием ямальских дорог с начала 2021 года. Один из известных подрядов компании — содержание подъезда к «Лагпункту 501-й стройки» у разъезда «Глухариный».
Всего 2025 году на территории округа строители отремонтируют 90 км дорог. Однако планируемые показатели вполне могут вырасти, как это произошло в 2024 году, когда вместо 90 км трасс строители сдали округу 100 км.
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