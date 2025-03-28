Суд в ЯНАО арестовал гендиректора АО «Ямалавтодор» Сарашвили. Видео

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Давид Сарашвили арестован судом до 25 мая
Давид Сарашвили арестован судом до 25 мая Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

В Салехарде суд арестовал гендиректора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили, обвиняемого по статье 160.4 УК РФ. Арест продлится до 25 мая включительно, сообщает пресс-служба окружного следкома.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство, избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — сообщается в видео с задержанием и арестом Сарашвили. Ролик опубликован в telegram-канале следкома ЯНАО. 

Топ-менеджеру предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. По версии следствия, он с сентября по декабрь «используя аффилированное ему юридическое лицо, систематически привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости».

Задержание Сарашвили прошло 26 марта в Салехарде, о чем первым сообщило URA.RU. О биографии и этапах карьеры чиновника — в материале агентства.

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В Салехарде суд арестовал гендиректора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили, обвиняемого по статье 160.4 УК РФ. Арест продлится до 25 мая включительно, сообщает пресс-служба окружного следкома. «Суд постановил удовлетворить ходатайство, избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — сообщается в видео с задержанием и арестом Сарашвили. Ролик опубликован в telegram-канале следкома ЯНАО.  Топ-менеджеру предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. По версии следствия, он с сентября по декабрь «используя аффилированное ему юридическое лицо, систематически привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости». Задержание Сарашвили прошло 26 марта в Салехарде, о чем первым сообщило URA.RU. О биографии и этапах карьеры чиновника — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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