В Салехарде суд арестовал гендиректора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили, обвиняемого по статье 160.4 УК РФ. Арест продлится до 25 мая включительно, сообщает пресс-служба окружного следкома.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство, избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — сообщается в видео с задержанием и арестом Сарашвили. Ролик опубликован в telegram-канале следкома ЯНАО.
Топ-менеджеру предъявлено обвинение в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. По версии следствия, он с сентября по декабрь «используя аффилированное ему юридическое лицо, систематически привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости».
Задержание Сарашвили прошло 26 марта в Салехарде, о чем первым сообщило URA.RU. О биографии и этапах карьеры чиновника — в материале агентства.
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