Рок-шоу, День оленевода и оркестр из Санкт-Петербурга: яркие выходные на Ямале

Выходные на Ямале обещают быть насыщенными — в городах пройдут театральные представления с участием музыкантов из Санкт-Петербурга, а в газовой столице состоится рок-шоу от известного коллектива Premium Orchestra. В Аксарке и Самбурге отметят День оленевода, северян ждут традиционные спортивные состязания, концерты и этнодискотека. Как провести выходные на Ямале — в материале URA.RU.
Спектакли: «Сказка о царе Салтане», «Вечный круг» и другие представления
На Ямале на выходных 29 и 30 марта покажут детский спектакль «Сказка о царе Салтане». Представление пройдет с участием оркестра «Терема» из Санкт-Петербурга.
- 29 марта, 17:00 — Тарко-Сале, Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского;
- 30 марта, 17:00 — Губкинский, Губкинская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова.
В Салехарде в Окружном центр национальных культур 29 марта состоится театральное представление «Царевна Несмеяна». Начало спектакля в 15:00.
Ненецкий спектакль «Вечный круг» пройдет в Ноябрьске 30 марта. Представление расскажет зрителям о древних обычаях и фольклоре. Гостей будут ждать в центре досуга «Нефтяник» в 19:00.
Рок-шоу, квартирники и концерты
В Новом Уренгое в доме культуры «Октябрь» 29 марта пройдет симфоническое рок-шоу Premium Orchestra с солистами из Санкт-Петербурга. Гости услышат мировые хиты, начало концерта в 19:00.
В Окружном центре национальных культур 29 марта народный ансамбль казачьей песни «Бешпагир» выступит для салехардцев. Концерт начнется в 16:00.
Там же пройдет квартирник коми фольклорной группы «Обдорянка. Лайв». Коллектив из Сыктывкара исполнит свои авторские песни, слушателей будут ждать 30 марта в 16:00.
В Губкинском 29 марта состоится концерт с участием хореографического ансамбля «Северное сияние». Юные танцоры исполнят свои номера в детской хореографической школе в 14:00.
День оленевода в Аксарке и Самбурге
Главный праздник оленеводов отметят в Аксарке (Приуральский район) 30 марта. В программе запланированы гонки на оленьих упряжках, соревнования по национальным видам спорта и конкурс национальной одежды. На площадке праздника будет работать ярмарка и 25 гостевых чумов.
В Самбурге (Пуровский район) празднование пройдет 29 марта — гостей ждут конкурсы «Самая красивая оленья упряжка» и «Мел не». Участники продемонстрируют оригинальность в украшении повозок и покажут национальную одежду. В программе также концерты, флешмоб и этнодискотека.
Выставки и мастер-классы
Салехардцев ждет мастер-класс «Без границ» 29 и 30 марта в Окружном центре национальных культур. Посетители смогут принять участие в тренингах по трем направлениям: вокал, хореография и театральное искусство. Интенсивы начнутся в 17:00.
В столице Ямала в окружном музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского 29 и 30 марта можно будет посетить выставку «Сквозь стихию». Среди экспонатов будут авторские ножи и анималистические скульптуры.
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