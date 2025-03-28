В российском обществе вновь разгорелась дискуссия об учете национальности преступников. Ранее с такой идеей не раз выступали политики и общественные деятели, на этот раз с инициативой создания специального реестра выступил Вадим Коженов, руководитель центра помощи мигрантам. О планах по продвижению данной идеи он сообщил в интервью корреспонденту URA.RU.
Коженов объясняет это необходимостью более точного анализа причин преступности, поскольку существующая практика МВД, указывающая только гражданство, искажает статистику.
Смешивание данных о преступниках одной национальности, но с разным гражданством, не позволяет адекватно оценить реальный масштаб угрозы. В частности, преступления, совершаемые иностранными гражданами, влияют на статистику преступности среди всех мигрантов, а преступления граждан России (экс-мигрантов) той же национальности — на общую статистику преступности в стране, говорят эксперты.
Насколько точную картину может показать реестр преступлений, учитывающий национальную принадлежность и нужен ли такой учет России? Разбирался наш корреспондент.
Реестр позволит повысить эффективность профилактических мер
По мнению Вадима Коженова, учет только гражданства не дает полного представления о преступности: «Указывать ли национальность преступников — это сложный и дискуссионный вопрос, который обсуждается уже много лет. Тем не менее, специализация преступников по национальностям — это общеизвестный факт, но он нигде не зафиксирован и, следовательно, не подлежит анализу».
Коженов убежден, что для эффективной профилактики преступлений, совершаемых, например, выходцами из Таджикистана (в частности, наркопреступлений), необходимо вести статистику по национальностям. Это позволит не только целенаправленно формировать профилактические меры, но и потом оценивать эффективность работы центров помощи мигрантам в данном направлении. Отсутствие таких данных, по его мнению, делает невозможной разработку адресных программ для различных этнических групп.
Национальность может быть фактором, влияющим на преступность
Депутат Госдумы Алексей Диденко поддержал идею статистического учета преступлений по национальности. В интервью URA.RU он заявил, что это необходимо для более глубокого понимания причин преступности.
По мнению Диденко, утверждение об отсутствии национальности у преступника является антинаучным. «Как профессиональный юрист, я не могу отвергнуть знания криминологии, науки, изучающей причины преступлений и личность преступника», — подчеркнул он. Депутат отметил, что культурный и эмоциональный аспект играют важную роль в изучении личности преступника.
«Анализ большого числа данных позволяет сделать статистические выводы о повышенной криминогенности тех или иных этнических представителей. Это не говорит о том, что все люди данной национальности являются преступниками. Но основанные на статистике выводы делать можно и нужно», — заявил Диденко.
Депутат подчеркнул, что особенно важно учитывать этническую принадлежность лиц, недавно получивших российское гражданство, поскольку они сохраняют связь со своей «эмигрантской историей» и «культурными парадигмами». В качестве примера Диденко привел «этническую специализацию на преступлениях», отметив, что выходцы из Таджикистана часто связаны с наркоторговлей.
«Нельзя отрицать, что существует определенная „этническая специализация“ в преступности. Для более глубокого изучения подобных явлений крайне важно наладить статистический учет, и эту инициативу я полностью поддерживаю,» — заявил он.
Диденко убежден, что вести такой учет должны органы статистики, включая Информационный центр МВД, а также органы следствия и дознания. Он подчеркнул, что выявление причин и условий совершения преступлений, включая национальность, предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом. Депутат также настаивает на публичности статистического учета этнической принадлежности преступников, поскольку эта информация уже содержится в материалах уголовных дел.
«Граждане России имеют право знать статистику преступности, включая данные об этнической принадлежности. Вопросы прозрачности и наведения порядка в миграционной политике регулярно поднимаются не только представителями ЛДПР, но и другими депутатами», — заключил Диденко.
Статистический учет по национальному признаку — пустая трата времени. Результат очевиден
Политолог Илья Гращенков скептически оценил инициативу, выразив мнение, что это не даст практической пользы. В интервью URA.RU он заявил, что попытка разделить преступность на «мигрантскую» и «не мигрантскую» может привести к навешиванию на преступления национального характера, как это было в 90-х годах.
«Эта статистика ничего не даст. 90% мигрантов и экс-мигрантов, получивших паспорт РФ — это выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Мы уже процентно понимаем, что таджиков больше. И, скорее всего, в силу того, что их больше, то и преступлений они совершают больше», — пояснил Гращенков.
Политолог считает, что спор об учете национальности преступников сводится к вопросу о потребности России в мигрантах. Гращенков отмечает парадокс: если страна нуждается в миллионе мигрантов в год (по данным ВШЭ), то такой учет теряет всякий смысл.
На основе реестра, государство сможет принимать решения об ужесточении визового режима
В интервью изданию URA.RU бывший оперативник РУОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов заявил о критической необходимости ведения такого учета. Он уверен, что это необходимо для защиты населения от растущей угрозы, исходящей от приезжих. По его словам, мигранты в России «почувствовали себя хозяевами» и ощущают полную вседозволенность.
«В статистике по каждому преступлению должна быть указана информация о личности преступника, включая его статус (местный житель, мигрант, гражданин РФ, ранее бывший мигрантом) и национальность. Это необходимо для анализа данных, чтобы общество знало об источниках потенциальной угрозы, а полиция, созданная для защиты населения, понимала, кто чаще всего совершает преступления», считает экс-оперативник.
Михаил Игантов провел параллель с жестким пресечением экстремизма и терроризма в странах исхода мигрантов, таких как Таджикистан и Узбекистан, и выразил недоумение отсутствием детальной статистики преступности по национальностям в России.
Он предложил провести полугодовой статистический анализ, который позволит выявить этнические группы, наиболее активно участвующие в различных видах преступлений, включая наркотрафик, экстремизм и терроризм. Уже на основе полученных данных, государство сможет принимать более эффективные решения об ужесточении визового режима для тех стран, откуда исходит наибольшая криминальная угроза, ставя интересы своих граждан на первое место.
Борьба с этнической преступностью требует сочетания учета и возрождения спецподразделений
Ветеран МВД, экс-начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Сергей Ломов выступил с жесткой критикой миграционной политики и заявил о необходимости введения статистического учета преступлений по национальности. В интервью URA.RU он обвинил «мигрантскую мафию» в лоббировании бесконтрольного притока мигрантов и подкупе политиков.
«Такая статистика нужна и подобная практика есть везде. А у нас мигрантская мафия покупает политиков и имеет „черный кеш“. Лоббисты миграции прикрываются лозунгами о дружбе народов и разжигании национальной розни для достижения своих целей», — заявил Ломов.
Он подчеркнул, что в Москве существуют целые этнические анклавы, куда не рискует заходить даже полиция, и что «купленные депутаты» мешают правоохранительным органам работать. Поэтому вместе с реестром нужно возродить и так называемые этнические спецподразделения, которые ранее уже существовали в структуре российских правоохранительных органов.
Ломов отметил, что нет ничего предосудительного в том, чтобы учитывать национальность преступников для более эффективной борьбы с преступностью. Ветеран МВД выразил уверенность, что его позицию поддержат большинство полицейских и здравомыслящих людей.
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