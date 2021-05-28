Чиновник вышел из шкафа во время совещания с губернатором. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, герб россии
Внезапно вышедший из «шкафа» чиновник рассмешил коллег Фото:

Во время видеосовещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым из шкафа вышел чиновник. Комичный эпизод попал на запись. Совещание было посвящено проектам инфраструктуры.

В ходе совещания Аксенов вел беседу с тремя чиновниками о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике. Чиновник появился во время доклада по видеоконференцсвязи министра транспорта республики Евгения Исакова. Совещанию это не помешало.

В шкафу оказалась дверь в соседний кабинет. Так пояснили в региональном министерстве транспорта. Вышедший из «шкафа» человек — первый замглавы Службы автомобильных дорог Крыма, который также должен был принимать участие в совещании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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