Внезапно вышедший из «шкафа» чиновник рассмешил коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время видеосовещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым из шкафа вышел чиновник. Комичный эпизод попал на запись. Совещание было посвящено проектам инфраструктуры.

В ходе совещания Аксенов вел беседу с тремя чиновниками о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике. Чиновник появился во время доклада по видеоконференцсвязи министра транспорта республики Евгения Исакова. Совещанию это не помешало.

В шкафу оказалась дверь в соседний кабинет. Так пояснили в региональном министерстве транспорта. Вышедший из «шкафа» человек — первый замглавы Службы автомобильных дорог Крыма, который также должен был принимать участие в совещании.