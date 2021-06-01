В Сбербанке предупредили о новом виде мошенничества

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Бухгалтеров предупредили о телефонных мошенниках Фото:

В России появился новый способ мошенничества: злоумышленники звонят бухгалтерам при помощи подмены номера и представляются их руководством. Об этом рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Бухгалтера ведутся. Девять из 10 ведутся и перечисляют деньги», — цитирует ТАСС Кузнецова. Об этом он рассказал во время выступления на онлайн-конференции в Санкт-Петербургском горном университете по теме «Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений». Кузнецов отметил, что мошенники с помощью методов социальной инженерии провоцируют потенциальную жертву сделать крупный перевод им на счет.

Ранее юрист предупредил, как защититься от телефонных мошенников. Злоумышленникам нельзя говорить подтверждающие фразы и лучше сказать, что ваш разговор записан. Также нельзя говорить мошенникам по телефону имя, фамилию и отчество, потому что их могут зафиксировать для одобрения банковских операций. Об этом пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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