Юрист научил разоблачать мошенников одной фразой

Телефонные мошенники всегда стремятся заставить жертву играть по их сценарию. Им категорически нельзя говорить подтверждающие фразы, лучше всего заявить, что ваш разговор записан. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«При поступлении звонка считаем до десяти и сбиваем мошенников быстрым завершением разговора. Не стоит употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров», — сказал Соловьев агентству «Прайм».
Юрист подчеркнул, что ни в коем случае нельзя произносить вслух свои имя, фамилию, отчество и говорить «да», «подтверждаю», «согласен», «разрешаю». Соловьев отмечает, что сценарий обмана мошенника может быть связан с неприятной ситуацией, в которую попал родственник, выдуманным хищением средств с банковской карты или приобретением «суперлекарства», которого-то и «остался всего один флакон».
Ранее директор компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.Zone Антон Окошкин сообщил, что мошенники изобрели новую схему обмана для россиян. Людям предлагается высокооплачиваемая работа, не требующая специальных навыков. Путем махинаций с личных счетов жертв выводятся деньги.
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