Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и военными

01 сентября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Военные могут заставить Украину сесть за стол переговоров, считает Александр Лукашенко Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начался серьезный конфликт. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: «нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли», — передает РИА «Новости» слова Лукашенко. Лукашенко также заявил, что развязка конфликта на Украине близка. По словам белорусского лидера, сейчас все решения на Украине принимают военные. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начался серьезный конфликт. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: «нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли», — передает РИА «Новости» слова Лукашенко. Лукашенко также заявил, что развязка конфликта на Украине близка. По словам белорусского лидера, сейчас все решения на Украине принимают военные. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.