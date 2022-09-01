Лукашенко предрек скорую развязку конфликта на Украине

На Украине сейчас все решают военные, считает Александр Лукашенко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ближайшее время конфликт на Украине будет закончен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«В ближайшее время развязка будет. Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента, зависит от военных — они погибают там, они видят, что это бесперспективно», — передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. По словам главы государства, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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