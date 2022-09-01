Лукашенко предрек скорую развязку конфликта на Украине

01 сентября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

На Украине сейчас все решают военные, считает Александр Лукашенко Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время конфликт на Украине будет закончен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В ближайшее время развязка будет. Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента, зависит от военных — они погибают там, они видят, что это бесперспективно», — передает РИА «Новости» слова Лукашенко. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. По словам главы государства, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

В ближайшее время конфликт на Украине будет закончен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В ближайшее время развязка будет. Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента, зависит от военных — они погибают там, они видят, что это бесперспективно», — передает РИА «Новости» слова Лукашенко. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. По словам главы государства, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.