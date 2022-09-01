Лукашенко предрек скорую развязку конфликта на Украине

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На Украине сейчас все решают военные, считает Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ближайшее время конфликт на Украине будет закончен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В ближайшее время развязка будет. Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента, зависит от военных — они погибают там, они видят, что это бесперспективно», — передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. По словам главы государства, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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В ближайшее время конфликт на Украине будет закончен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В ближайшее время развязка будет. Президент там уже не скажет слово, все зависит в Украине уже не от президента, зависит от военных — они погибают там, они видят, что это бесперспективно», — передает РИА «Новости» слова Лукашенко. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. По словам главы государства, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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