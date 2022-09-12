В ГД предложили изменить правила мобилизации в РФ

В Госдуме предложили дать гражданам, которые имеют трех и более детей, возможность вступить в мобилизационный резерв. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание», — отмечается в тексте документа. Он доступен в базе данных Госдумы.
В настоящий момент данная категория граждан полностью освобождается от мобилизации. Новый же законопроект даст им возможность по желанию войти в мобилизационный состав. Также поправки позволяют гражданам, у которых изменилось число детей в период пребывания в резерве, выйти из него.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал привести всеобщую мобилизацию в РФ. По его мнению, без этого, результатов СВО не достигнуть. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР.
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В Госдуме предложили дать гражданам, которые имеют трех и более детей, возможность вступить в мобилизационный резерв. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание», — отмечается в тексте документа. Он доступен в базе данных Госдумы. В настоящий момент данная категория граждан полностью освобождается от мобилизации. Новый же законопроект даст им возможность по желанию войти в мобилизационный состав. Также поправки позволяют гражданам, у которых изменилось число детей в период пребывания в резерве, выйти из него. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал привести всеобщую мобилизацию в РФ. По его мнению, без этого, результатов СВО не достигнуть. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР.