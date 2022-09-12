Депутат Госдумы Шеремет призвал привести мобилизацию в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вениамин Помазкин, интервью. Екатеринбург, военный билет
Михаил Шеремет считает, что мобилизация необходима Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизация в РФ необходима для полной победы России в специальной военной операции на территории Украины. Об этом корреспонденту URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил депутат.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов высказался о том, что в мобилизации нет необходимости. Схожую мысль высказывал и президент РФ Владимир Путин.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. Несмотря на опасения людей о введении мобилизации в РФ, многие граждане добровольно отправляются на Украину для участия в СВО.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизация в РФ необходима для полной победы России в специальной военной операции на территории Украины. Об этом корреспонденту URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. «Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил депутат. Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов высказался о том, что в мобилизации нет необходимости. Схожую мысль высказывал и президент РФ Владимир Путин. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. Несмотря на опасения людей о введении мобилизации в РФ, многие граждане добровольно отправляются на Украину для участия в СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...