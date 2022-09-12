Депутат Госдумы Шеремет призвал привести мобилизацию в РФ

12 сентября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет считает, что мобилизация необходима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизация в РФ необходима для полной победы России в специальной военной операции на территории Украины. Об этом корреспонденту URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. «Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил депутат. Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов высказался о том, что в мобилизации нет необходимости. Схожую мысль высказывал и президент РФ Владимир Путин. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. Несмотря на опасения людей о введении мобилизации в РФ, многие граждане добровольно отправляются на Украину для участия в СВО.

Мобилизация в РФ необходима для полной победы России в специальной военной операции на территории Украины. Об этом корреспонденту URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. «Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил депутат. Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов высказался о том, что в мобилизации нет необходимости. Схожую мысль высказывал и президент РФ Владимир Путин. Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. Несмотря на опасения людей о введении мобилизации в РФ, многие граждане добровольно отправляются на Украину для участия в СВО.