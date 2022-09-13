Foreign Policy: у России и Китая появится новый лучший друг

Foreign Policy: Северная корея будет тесно сотрудничать с Россией и Китаем
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Северная Корея станет главным союзником России и Китая, пишет Foreign Policy

Новым «лучшим другом» для России и Китая станет Северная Корея. Об этом написал журналист издания Foreign Policy Майк Чиной в своей авторской колонке.

«Москва и Пекин, как никогда ранее, готовы объединить усилия, особенно для того, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, которых Китай все больше рассматривает как слабеющую силу в Азии. Северокорейские власти сообщили, что Корейская народная армия будет тесно вести „стратегическое и тактическое“ сотрудничество с Москвой и Пекином. Пхеньян категорически исключает возможность переговоров с Вашингтоном по своей программе создания ядерного оружия», — пишет Чиной.

Ранее политолог Котков выразил мнение, что КНДР войдет в ядерный альянс России и Китая. По его словам, КНДР вместе с Китаем и Россией создадут альянс в противовес западному миру.

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Новым «лучшим другом» для России и Китая станет Северная Корея. Об этом написал журналист издания Foreign Policy Майк Чиной в своей авторской колонке. «Москва и Пекин, как никогда ранее, готовы объединить усилия, особенно для того, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, которых Китай все больше рассматривает как слабеющую силу в Азии. Северокорейские власти сообщили, что Корейская народная армия будет тесно вести „стратегическое и тактическое“ сотрудничество с Москвой и Пекином. Пхеньян категорически исключает возможность переговоров с Вашингтоном по своей программе создания ядерного оружия», — пишет Чиной. Ранее политолог Котков выразил мнение, что КНДР войдет в ядерный альянс России и Китая. По его словам, КНДР вместе с Китаем и Россией создадут альянс в противовес западному миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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