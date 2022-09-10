Политолог Котков: КНДР войдет в ядерный альянс России и Китая

10 сентября 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

По словам Кирилла Котова, КНДР войдет в ядерный альянс из-за Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) войдет в ядерный альянс России и Китая. Об этом заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. «Они [страны] своими действиями дают понять, что если Запад будет на них сильно давить, то Северная Корея на любой такой шаг будет отвечать в два-три раза более сильным вызовом. В дальнейшем КНДР вместе с Китаем и Россией создадут некий альянс в противовес западному миру», — уточнил Котов. Его слова приводит «Ридус». Эксперт уточнил, что политика Северной Кореи — это когда слова не расходятся с реальными действиями. Поэтому США не удастся перетянуть Корейскую республику на свою сторону. Ранее URA.RU сообщало, что Северная Корея объявила себя ядерным государством. Также Запад и Китай испугались нового союза президента РФ Владимира Путина с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР, сообщает телеканал 360. Кроме того, американские санкции «оцифровывают» Северную Корею, пишет РАПСИ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Западные страны стали вводить антироссийские санкции, тем не менее, не все отвернулись от РФ. Например, специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) войдет в ядерный альянс России и Китая. Об этом заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. «Они [страны] своими действиями дают понять, что если Запад будет на них сильно давить, то Северная Корея на любой такой шаг будет отвечать в два-три раза более сильным вызовом. В дальнейшем КНДР вместе с Китаем и Россией создадут некий альянс в противовес западному миру», — уточнил Котов. Его слова приводит «Ридус». Эксперт уточнил, что политика Северной Кореи — это когда слова не расходятся с реальными действиями. Поэтому США не удастся перетянуть Корейскую республику на свою сторону. Ранее URA.RU сообщало, что Северная Корея объявила себя ядерным государством. Также Запад и Китай испугались нового союза президента РФ Владимира Путина с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Ранее Россия и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР, сообщает телеканал 360. Кроме того, американские санкции «оцифровывают» Северную Корею, пишет РАПСИ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Западные страны стали вводить антироссийские санкции, тем не менее, не все отвернулись от РФ. Например, специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи.