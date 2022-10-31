Украина требует у Интерпола объявить Матвиенко в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Матвиенко заявила, что все сенаторы получили приглашения в суд, а ее отправили в розыск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины направили в Интерпол запрос на розыск спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Об этом сообщила сама политик во время трансляции в telegram-канале Совфеда.

«Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», — заявила Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявляла о необходимости полной интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в транспортную систему России. Об этом сообщал RT.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украины направили в Интерпол запрос на розыск спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Об этом сообщила сама политик во время трансляции в telegram-канале Совфеда. «Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», — заявила Матвиенко. Ранее Матвиенко заявляла о необходимости полной интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в транспортную систему России. Об этом сообщал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...