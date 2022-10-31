Украина требует у Интерпола объявить Матвиенко в розыск

Матвиенко заявила, что все сенаторы получили приглашения в суд, а ее отправили в розыск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Украины направили в Интерпол запрос на розыск спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Об этом сообщила сама политик во время трансляции в telegram-канале Совфеда.
«Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», — заявила Матвиенко.
Ранее Матвиенко заявляла о необходимости полной интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в транспортную систему России. Об этом сообщал RT.
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