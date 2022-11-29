Столтенберг предложил возобновить переговоры России с НАТО

29 ноября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Диалог с Россией необходим для предупреждения будущих конфликтов, заявил Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Для снижения рисков будущих инцидентов Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо возобновлять переговоры с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Нам необходимы военные линии контактов с Россией», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления генсека НАТО велась на сайте организации . Он подчеркнул, что налаженные военные линии контактов с Россией необходимы для снижения рисков инцидентов, либо в случае их появления не дать им выйти из-под контроля. Ранее в США выразили пожелание американским властям приструнить президента Украины Владимира Зеленского для недопущения войны между НАТО и Россией. Тем временем, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости увеличения присутствия альянса в Восточной Европе, передает RT. Итальянский генерал Джованни Ианнуччи посоветовал НАТО начать борьбу с увеличивающимся влиянием России в Ираке, сообщает «Национальная служба новостей».

Для снижения рисков будущих инцидентов Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо возобновлять переговоры с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Нам необходимы военные линии контактов с Россией», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления генсека НАТО велась на сайте организации. Он подчеркнул, что налаженные военные линии контактов с Россией необходимы для снижения рисков инцидентов, либо в случае их появления не дать им выйти из-под контроля. Ранее в США выразили пожелание американским властям приструнить президента Украины Владимира Зеленского для недопущения войны между НАТО и Россией. Тем временем, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости увеличения присутствия альянса в Восточной Европе, передает RT. Итальянский генерал Джованни Ианнуччи посоветовал НАТО начать борьбу с увеличивающимся влиянием России в Ираке, сообщает «Национальная служба новостей».