Столтенберг предложил возобновить переговоры России с НАТО

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Диалог с Россией необходим для предупреждения будущих конфликтов, заявил Столтенберг Фото:

Для снижения рисков будущих инцидентов Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо возобновлять переговоры с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам необходимы военные линии контактов с Россией», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления генсека НАТО велась на сайте организации. Он подчеркнул, что налаженные военные линии контактов с Россией необходимы для снижения рисков инцидентов, либо в случае их появления не дать им выйти из-под контроля.

Ранее в США выразили пожелание американским властям приструнить президента Украины Владимира Зеленского для недопущения войны между НАТО и Россией. Тем временем, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости увеличения присутствия альянса в Восточной Европе, передает RT. Итальянский генерал Джованни Ианнуччи посоветовал НАТО начать борьбу с увеличивающимся влиянием России в Ираке, сообщает «Национальная служба новостей».

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Для снижения рисков будущих инцидентов Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо возобновлять переговоры с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Нам необходимы военные линии контактов с Россией», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления генсека НАТО велась на сайте организации. Он подчеркнул, что налаженные военные линии контактов с Россией необходимы для снижения рисков инцидентов, либо в случае их появления не дать им выйти из-под контроля. Ранее в США выразили пожелание американским властям приструнить президента Украины Владимира Зеленского для недопущения войны между НАТО и Россией. Тем временем, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости увеличения присутствия альянса в Восточной Европе, передает RT. Итальянский генерал Джованни Ианнуччи посоветовал НАТО начать борьбу с увеличивающимся влиянием России в Ираке, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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