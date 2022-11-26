TAC: США должны приструнить Зеленского во избежание войны НАТО и РФ

27 ноября 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский способен снова обмануть НАТО, считает Дуг Бэндоу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не должны давать президенту Украины Владимиру Зеленскому много свободы для принятия решений, чтобы не допустить распространения конфликта между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative (ТАС). «Обман Зеленского с ракетами усиливает необходимость смены американского курса. Он сделал все возможное, чтобы посредством ошибки своих военных втянуть НАТО в вооруженное противостояние», — пишет Дуг Бэндоу. По его мнению, США и их союзникам нужно срочно принять необходимые меры, чтобы помешать распространению конфликта НАТО и РФ. «Зеленский уже попытался втянуть НАТО в прямую войну с Россией и наверняка сделает это снова, что не в интересах Америки и всего мира», констатировал автор. Ранее генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков написал в своем telegram-канале, что Зеленский придумал, как напрямую втянуть НАТО в войну с Россией. По его словам, для этого он планирует использовать главного союзника РФ. В альянсе заявляли, что не собираются защищать Украину, но в помощи стране не откажут. На территории Польши, расположенной на границе с Украиной, 15 ноября упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Позже Зеленский заявил, что Россия якобы причастна к этому инциденту. Однако военно-политический блок оказался в тупике по причине «преднамеренной дезинформации Вашингтона» со стороны Зеленского, писало издание ТАС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не должны давать президенту Украины Владимиру Зеленскому много свободы для принятия решений, чтобы не допустить распространения конфликта между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative (ТАС). «Обман Зеленского с ракетами усиливает необходимость смены американского курса. Он сделал все возможное, чтобы посредством ошибки своих военных втянуть НАТО в вооруженное противостояние», — пишет Дуг Бэндоу. По его мнению, США и их союзникам нужно срочно принять необходимые меры, чтобы помешать распространению конфликта НАТО и РФ. «Зеленский уже попытался втянуть НАТО в прямую войну с Россией и наверняка сделает это снова, что не в интересах Америки и всего мира», констатировал автор. Ранее генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков написал в своем telegram-канале, что Зеленский придумал, как напрямую втянуть НАТО в войну с Россией. По его словам, для этого он планирует использовать главного союзника РФ. В альянсе заявляли, что не собираются защищать Украину, но в помощи стране не откажут. На территории Польши, расположенной на границе с Украиной, 15 ноября упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Позже Зеленский заявил, что Россия якобы причастна к этому инциденту. Однако военно-политический блок оказался в тупике по причине «преднамеренной дезинформации Вашингтона» со стороны Зеленского, писало издание ТАС.