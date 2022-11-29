Европейцы признали проигрыш НАТО в войне с Россией

29 ноября 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

НАТО начинает осознавать свое будущее поражение в противостоянии с Россией, считают европейцы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Североатлантический альянс начинает ощущать свое близкое поражение в войне с Россией. Мнение читателей прозвучало в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что президент России Владимир Путин якобы использует зиму в качестве оружия. «НАТО начинает понимать, что не победит. Боеприпасов нет, людей на земле нет. Экономика страдает во всем мире. Скоро будет последний украинец?», — заявил пользователь под ником Дедейл. Другой комментатор посоветовал США вспомнить о том, какие действия предпринимали они ранее в разных частях света. «НАТО должен взять себя в руки, почитать учебники истории и изучить там то, как ранее страны воюющие с Россией отступали с ее территории при наступлении холодов, и извиниться за то, что желали расширение альянса на восток! Это стоило того?», — посоветовал читатель Ла Эсмеральда. Зимнее время вспомнили другие комментаторы, которые напоминали, что генерал «Зима» всегда был союзником России, который помогал побеждать Наполеона и Гитлера, а сейчас поможет победить и Евросоюз. Ранее бывший заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий выразил мнение, что возможная поставка комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot от НАТО на Украину может привести Запад к войне с Россией. В НАТО, тем временем, сохраняется полное согласие по поводу невозможности начала войны с Россией, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Североатлантический альянс начинает ощущать свое близкое поражение в войне с Россией. Мнение читателей прозвучало в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что президент России Владимир Путин якобы использует зиму в качестве оружия. «НАТО начинает понимать, что не победит. Боеприпасов нет, людей на земле нет. Экономика страдает во всем мире. Скоро будет последний украинец?», — заявил пользователь под ником Дедейл. Другой комментатор посоветовал США вспомнить о том, какие действия предпринимали они ранее в разных частях света. «НАТО должен взять себя в руки, почитать учебники истории и изучить там то, как ранее страны воюющие с Россией отступали с ее территории при наступлении холодов, и извиниться за то, что желали расширение альянса на восток! Это стоило того?», — посоветовал читатель Ла Эсмеральда. Зимнее время вспомнили другие комментаторы, которые напоминали, что генерал «Зима» всегда был союзником России, который помогал побеждать Наполеона и Гитлера, а сейчас поможет победить и Евросоюз. Ранее бывший заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий выразил мнение, что возможная поставка комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot от НАТО на Украину может привести Запад к войне с Россией. В НАТО, тем временем, сохраняется полное согласие по поводу невозможности начала войны с Россией, передает RT.