Европейцы признали проигрыш НАТО в войне с Россией

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НАТО начинает осознавать свое будущее поражение в противостоянии с Россией, считают европейцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Читатели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Североатлантический альянс начинает ощущать свое близкое поражение в войне с Россией. Мнение читателей прозвучало в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что президент России Владимир Путин якобы использует зиму в качестве оружия.

«НАТО начинает понимать, что не победит. Боеприпасов нет, людей на земле нет. Экономика страдает во всем мире. Скоро будет последний украинец?», — заявил пользователь под ником Дедейл. Другой комментатор посоветовал США вспомнить о том, какие действия предпринимали они ранее в разных частях света.

«НАТО должен взять себя в руки, почитать учебники истории и изучить там то, как ранее страны воюющие с Россией отступали с ее территории при наступлении холодов, и извиниться за то, что желали расширение альянса на восток! Это стоило того?», — посоветовал читатель Ла Эсмеральда. Зимнее время вспомнили другие комментаторы, которые напоминали, что генерал «Зима» всегда был союзником России, который помогал побеждать Наполеона и Гитлера, а сейчас поможет победить и Евросоюз.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий выразил мнение, что возможная поставка комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot от НАТО на Украину может привести Запад к войне с Россией. В НАТО, тем временем, сохраняется полное согласие по поводу невозможности начала войны с Россией, передает RT.

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Читатели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Североатлантический альянс начинает ощущать свое близкое поражение в войне с Россией. Мнение читателей прозвучало в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что президент России Владимир Путин якобы использует зиму в качестве оружия. «НАТО начинает понимать, что не победит. Боеприпасов нет, людей на земле нет. Экономика страдает во всем мире. Скоро будет последний украинец?», — заявил пользователь под ником Дедейл. Другой комментатор посоветовал США вспомнить о том, какие действия предпринимали они ранее в разных частях света. «НАТО должен взять себя в руки, почитать учебники истории и изучить там то, как ранее страны воюющие с Россией отступали с ее территории при наступлении холодов, и извиниться за то, что желали расширение альянса на восток! Это стоило того?», — посоветовал читатель Ла Эсмеральда. Зимнее время вспомнили другие комментаторы, которые напоминали, что генерал «Зима» всегда был союзником России, который помогал побеждать Наполеона и Гитлера, а сейчас поможет победить и Евросоюз. Ранее бывший заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий выразил мнение, что возможная поставка комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot от НАТО на Украину может привести Запад к войне с Россией. В НАТО, тем временем, сохраняется полное согласие по поводу невозможности начала войны с Россией, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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