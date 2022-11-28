В Польше назвали условие для начала войны НАТО с РФ

Бывший замгенсека НАТО Коберацкий: передача ПРО Patriot Украине приведет к войне с Россией

29 ноября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Передача американских ПРО Patriot Украине ставит под угрозу отношения НАТО с Россией Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передача комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot от НАТО в Украину может привести к началу войны между западными странами и Россией. Об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий. «Производитель этой системы — Америка. При этом владельцем этих комплексов является Германия, но на данный момент они в распоряжении всего НАТО <…> У Берлина должен быть сертификат, который не позволяет передавать это вооружение дальше. В настоящий момент все зависит от этикета, потому что Украине передают различные виды вооружений, однако переброска ПРО Patriot в Киев будет означать, что де-факто НАТО приходит к войне с Россией», — рассказал Коберацкий в интервью польскому изданию Super Express . При этом он отметил, что все обсуждения вокруг поставок вооружения Украине являются «политическим цирком», который не имеет отношения к вопросу безопасности западных стран. Коберацкий также раскритиковал слова пресс-секретаря ВС Польши, который заявил, что в случае невозможности передачи Украине систем ПРО их стоит отдать Варшаве. По словам бывшего заместителя, в таком решении нет потребности. «Из этого ничего не следует», — уточнил он. Ранее представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что будет эффективнее установить зенитно-ракетные комплексы Patriot на территории Украины. Власти Германии в свою очередь заинтересовались предложением Варшавы об отправке Киеву немецких оборонительных систем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Передача комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot от НАТО в Украину может привести к началу войны между западными странами и Россией. Об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий. «Производитель этой системы — Америка. При этом владельцем этих комплексов является Германия, но на данный момент они в распоряжении всего НАТО <…> У Берлина должен быть сертификат, который не позволяет передавать это вооружение дальше. В настоящий момент все зависит от этикета, потому что Украине передают различные виды вооружений, однако переброска ПРО Patriot в Киев будет означать, что де-факто НАТО приходит к войне с Россией», — рассказал Коберацкий в интервью польскому изданию Super Express. При этом он отметил, что все обсуждения вокруг поставок вооружения Украине являются «политическим цирком», который не имеет отношения к вопросу безопасности западных стран. Коберацкий также раскритиковал слова пресс-секретаря ВС Польши, который заявил, что в случае невозможности передачи Украине систем ПРО их стоит отдать Варшаве. По словам бывшего заместителя, в таком решении нет потребности. «Из этого ничего не следует», — уточнил он. Ранее представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что будет эффективнее установить зенитно-ракетные комплексы Patriot на территории Украины. Власти Германии в свою очередь заинтересовались предложением Варшавы об отправке Киеву немецких оборонительных систем.