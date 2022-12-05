Шольц раскрыл принцип действия антироссийских санкций

Шольц: антироссийские санкции становятся эффективнее с каждой неделей
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Шольц рассказал об эффективности санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции западных стран, направленные против России, становятся эффективнее с каждой неделей. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, чтобы субъект санкционных мер ощутил на себе их эффект, они должны действовать долго.

«С самого начала конфликта на Украине было ясно, что эти санкции [против России] должны действовать долго, так как их эффективность возрастает с каждой неделей», — говорится в материале Шольца, опубликованном Foreign Affairs. Канцлер Германии отметил, что ни одна из санкционных мер не будет отменена, если «Россия попытается диктовать условия мирного соглашения».

Страны Запада стали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Их общее количество превысило десять тысяч, а страны Евросоюза уже обсуждают девятый пакет антироссийских санкций.

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Санкции западных стран, направленные против России, становятся эффективнее с каждой неделей. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, чтобы субъект санкционных мер ощутил на себе их эффект, они должны действовать долго. «С самого начала конфликта на Украине было ясно, что эти санкции [против России] должны действовать долго, так как их эффективность возрастает с каждой неделей», — говорится в материале Шольца, опубликованном Foreign Affairs. Канцлер Германии отметил, что ни одна из санкционных мер не будет отменена, если «Россия попытается диктовать условия мирного соглашения». Страны Запада стали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Их общее количество превысило десять тысяч, а страны Евросоюза уже обсуждают девятый пакет антироссийских санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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