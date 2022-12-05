Politico: в ЕС раскрыли, каким будет девятый пакет санкций против РФ

Politico: девятый пакет санкций против РФ коснется медиасферы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике
Новый пакет санкций Евросоюза коснется медиасферы РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейская комиссия и страны Евросоюза обсудили содержание девятого пакета санкций против РФ. Он затронет медиасферу. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Среди обсуждаемых мер: затронуть сферы, которые связаны с медиа-сектором», — сообщили в публикации. Ограничения коснутся также технологий и финансов РФ.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. Недавно страны G7 ввели потолок цены на нефть из России на уровне 60 долларов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Европейская комиссия и страны Евросоюза обсудили содержание девятого пакета санкций против РФ. Он затронет медиасферу. Об этом сообщает американская газета Politico. «Среди обсуждаемых мер: затронуть сферы, которые связаны с медиа-сектором», — сообщили в публикации. Ограничения коснутся также технологий и финансов РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. Недавно страны G7 ввели потолок цены на нефть из России на уровне 60 долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...