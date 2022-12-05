Politico: в ЕС раскрыли, каким будет девятый пакет санкций против РФ

Новый пакет санкций Евросоюза коснется медиасферы РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Европейская комиссия и страны Евросоюза обсудили содержание девятого пакета санкций против РФ. Он затронет медиасферу. Об этом сообщает американская газета Politico.
«Среди обсуждаемых мер: затронуть сферы, которые связаны с медиа-сектором», —
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. Недавно страны G7 ввели потолок цены на нефть из России на уровне 60 долларов.
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