Песков поспорил с Шольцем из-за санкций

Песков: с заявлениями Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить

05 декабря 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Песков указал на вред антироссийских санкций европейским странам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Здесь можно поспорить с господином Шольцем. Специалисты видят итоги адаптации российской экономики. Также было бы несправедливо умалчивать вред санкций европейским странам. Этот вред очевиден. Очевиден вред санкций экономике ФРГ. Это очевидно специалистам», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь президента отметил, что определенные проблемы из-за санкций у России все же возникают, однако они носят некритичный характер. Ранее Шольц заявил об эффективности и беспрецедентности санкций западных стран против России. Он также отмечал, что ни одна из санкционных мер не будет отменена, если «Россия попытается диктовать условия мирного соглашения».

С заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Здесь можно поспорить с господином Шольцем. Специалисты видят итоги адаптации российской экономики. Также было бы несправедливо умалчивать вред санкций европейским странам. Этот вред очевиден. Очевиден вред санкций экономике ФРГ. Это очевидно специалистам», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь президента отметил, что определенные проблемы из-за санкций у России все же возникают, однако они носят некритичный характер. Ранее Шольц заявил об эффективности и беспрецедентности санкций западных стран против России. Он также отмечал, что ни одна из санкционных мер не будет отменена, если «Россия попытается диктовать условия мирного соглашения».