Песков поспорил с Шольцем из-за санкций

Песков: с заявлениями Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков указал на вред антироссийских санкций европейским странам Фото:
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С заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Здесь можно поспорить с господином Шольцем. Специалисты видят итоги адаптации российской экономики. Также было бы несправедливо умалчивать вред санкций европейским странам. Этот вред очевиден. Очевиден вред санкций экономике ФРГ. Это очевидно специалистам», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь президента отметил, что определенные проблемы из-за санкций у России все же возникают, однако они носят некритичный характер.

Ранее Шольц заявил об эффективности и беспрецедентности санкций западных стран против России. Он также отмечал, что ни одна из санкционных мер не будет отменена, если «Россия попытается диктовать условия мирного соглашения».

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С заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца об эффективности антироссийских санкций можно поспорить. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Здесь можно поспорить с господином Шольцем. Специалисты видят итоги адаптации российской экономики. Также было бы несправедливо умалчивать вред санкций европейским странам. Этот вред очевиден. Очевиден вред санкций экономике ФРГ. Это очевидно специалистам», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь президента отметил, что определенные проблемы из-за санкций у России все же возникают, однако они носят некритичный характер. Ранее Шольц заявил об эффективности и беспрецедентности санкций западных стран против России. Он также отмечал, что ни одна из санкционных мер не будет отменена, если «Россия попытается диктовать условия мирного соглашения».
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