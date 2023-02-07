В России пытаются найти замену виски и джину

08 февраля 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Виски и джин в России будут заменять ромом и коньяком Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России пытаются найти замену виски и джину, иностранные производители которых ушли с рынка. О том, как в рамках импортозамещения отечественные производители ищут замену крепким алкогольным напиткам, рассказал «Коммерсант». «По оценкам NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. Как отмечали участники рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока», — пишет « Коммерсант» . По информации издания, крупный производитель крепкого алкоголя« Тульский винокуренный завод 1911» запускает производство рома из выдержанных дистиллятов из Доминиканской Республики. Напиток будет разливаться под брендами Cristoforo и John Silver. Предприятие будет производить белый, золотой и темный ром выдержкой от года до четырех лет, а также напиток на основе рома и кокоса крепостью 21%. В этом году планируется изготовить 1 млн литров рома, ориентировочная розничная цена — 650—850 рублей за бутылку 0,5 л. В «Алкогольной сибирской группе» планируют в этом году выпустить свой ром из импортных спиртов стран Карибского бассейна. В ГК «Руст» говорят, что ведут переговоры с несколькими поставщиками рома из карибских стран, а также разрабатывают свой премиальный бренд рома, его представят к концу 2023 года. Генеральный директор компании «КВК» Виктор Злотницкий говорит, что предприятие готовит запуск производства рома, но приоритетом в перспективе видит развитие брендов коньяка «Коктебель» и джина. По его мнению, категория рома растет не очень динамично, а для успешной конкуренции здесь нужен в том числе сильный бренд. Как писало URA.RU, в рамках импортозамещения Россия уже давно борется с санкциями Запада. Раньше всего из алкогольных напитков нашли замену пиву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России пытаются найти замену виски и джину, иностранные производители которых ушли с рынка. О том, как в рамках импортозамещения отечественные производители ищут замену крепким алкогольным напиткам, рассказал «Коммерсант». «По оценкам NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. Как отмечали участники рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока», — пишет «Коммерсант». По информации издания, крупный производитель крепкого алкоголя« Тульский винокуренный завод 1911» запускает производство рома из выдержанных дистиллятов из Доминиканской Республики. Напиток будет разливаться под брендами Cristoforo и John Silver. Предприятие будет производить белый, золотой и темный ром выдержкой от года до четырех лет, а также напиток на основе рома и кокоса крепостью 21%. В этом году планируется изготовить 1 млн литров рома, ориентировочная розничная цена — 650—850 рублей за бутылку 0,5 л. В «Алкогольной сибирской группе» планируют в этом году выпустить свой ром из импортных спиртов стран Карибского бассейна. В ГК «Руст» говорят, что ведут переговоры с несколькими поставщиками рома из карибских стран, а также разрабатывают свой премиальный бренд рома, его представят к концу 2023 года. Генеральный директор компании «КВК» Виктор Злотницкий говорит, что предприятие готовит запуск производства рома, но приоритетом в перспективе видит развитие брендов коньяка «Коктебель» и джина. По его мнению, категория рома растет не очень динамично, а для успешной конкуренции здесь нужен в том числе сильный бренд. Как писало URA.RU, в рамках импортозамещения Россия уже давно борется с санкциями Запада. Раньше всего из алкогольных напитков нашли замену пиву.