Искалеченного свердловского бойца СВО, которого бросила жена, отправили домой. Видео

22 мая 2025 в 12:44 Размер текста - 17 +

Александр получил минно-взрывную травму еще в июле 2023 года (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из села Щелкун (Свердловская область) Александр Волков, получивший серьезные ранения в ходе специальной военной операции на территории Украины, после продолжительного периода реабилитации был выписан из медучреждения. Его домой забрала мама, и в родных стенах он начал самостоятельно передвигаться. О том, как чувствует сейчас себя солдат, — в материале URA.RU. Второго февраля URA.RU рассказало историю солдата Волкова, получившего тяжелую минно-взрывную травму. Его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко его не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. После двухнедельной комы Александра бросила супруга. Но он не испытывает обиды на мать своих детей. Сейчас его главная мечта — поправить свое здоровье, чтобы иметь возможность проводить сына в первый класс. Новость по теме «Он мне такой не нужен»: жена ушла от искалеченного свердловского бойца СВО. Видео Позже выяснилось, что уралец уже почти два года сталкивается с бюрократическими препятствиями в получении удостоверения ветерана боевых действий, что лишает его возможности пользоваться заслуженными льготами. В Центральном военном округе отреагировали на сложившуюся ситуацию. Представители ведомства быстро собрали всю требуемую информацию, после чего в максимально сжатые сроки военнослужащему вручили «ветеранку». «Оглядываясь назад, я сам поражаюсь, как смог выстоять. Операции. Отчаяние. Казалось, что выхода нет. Но потом, попав в руки настоящих профессионалов, у меня появилась цель — мои дети. Я должен проводить сына в первый класс. И вот я снова дома, в окружении родных стен, заботы и поддержки моей мамы. С каждым днем я чувствую себя сильнее, мои шаги становятся увереннее. Я верю, что скоро смогу отбросить трость и снова ходить самостоятельно», — поделился Волков своими планами. Врачи изначально прогнозировали Александру полную утрату трудоспособности. Однако благодаря интенсивной терапии, проведенной в екатеринбургской клинике «Реабилитация Доктора Волковой», ему удалось достичь положительных результатов. «С лета 2023-го по ноябрь 2024-го он не ходил и даже не сидел. После поступления в наш центр Саша начал делать первые шаги. Парень борется за свое будущее. Я пообещала ему, что обязательно поставим его на ноги. В настоящее время крайне важно сохранять достигнутый темп и продолжать регулярно выполнять упражнения в домашних условиях. Это позволит избежать потери восстановленных навыков», — сказала URA.RU невролог медучреждения Ирина Волкова (с бойцом они однофамильцы). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец из села Щелкун (Свердловская область) Александр Волков, получивший серьезные ранения в ходе специальной военной операции на территории Украины, после продолжительного периода реабилитации был выписан из медучреждения. Его домой забрала мама, и в родных стенах он начал самостоятельно передвигаться. О том, как чувствует сейчас себя солдат, — в материале URA.RU. Второго февраля URA.RU рассказало историю солдата Волкова, получившего тяжелую минно-взрывную травму. Его экстренно доставили в больницу Белгорода, а после операции транспортировали в Москву. Но в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко его не приняли из-за тяжелого состояния. И военнослужащий оказался в Санкт-Петербурге, где в нейрохирургическом отделении ему фактически собрали голову по частям. После двухнедельной комы Александра бросила супруга. Но он не испытывает обиды на мать своих детей. Сейчас его главная мечта — поправить свое здоровье, чтобы иметь возможность проводить сына в первый класс. Позже выяснилось, что уралец уже почти два года сталкивается с бюрократическими препятствиями в получении удостоверения ветерана боевых действий, что лишает его возможности пользоваться заслуженными льготами. В Центральном военном округе отреагировали на сложившуюся ситуацию. Представители ведомства быстро собрали всю требуемую информацию, после чего в максимально сжатые сроки военнослужащему вручили «ветеранку». «Оглядываясь назад, я сам поражаюсь, как смог выстоять. Операции. Отчаяние. Казалось, что выхода нет. Но потом, попав в руки настоящих профессионалов, у меня появилась цель — мои дети. Я должен проводить сына в первый класс. И вот я снова дома, в окружении родных стен, заботы и поддержки моей мамы. С каждым днем я чувствую себя сильнее, мои шаги становятся увереннее. Я верю, что скоро смогу отбросить трость и снова ходить самостоятельно», — поделился Волков своими планами. Врачи изначально прогнозировали Александру полную утрату трудоспособности. Однако благодаря интенсивной терапии, проведенной в екатеринбургской клинике «Реабилитация Доктора Волковой», ему удалось достичь положительных результатов. «С лета 2023-го по ноябрь 2024-го он не ходил и даже не сидел. После поступления в наш центр Саша начал делать первые шаги. Парень борется за свое будущее. Я пообещала ему, что обязательно поставим его на ноги. В настоящее время крайне важно сохранять достигнутый темп и продолжать регулярно выполнять упражнения в домашних условиях. Это позволит избежать потери восстановленных навыков», — сказала URA.RU невролог медучреждения Ирина Волкова (с бойцом они однофамильцы).