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00:25
«КП-Петербург»: станция метро в Петербурге может закрыться на реконструкцию
00:10
Пашинян без уважения обратился к Карапетяну после обысков
00:07
«Жрать будет нечего»: Лукашенко забил тревогу из-за падежа скота в Белоруссии
1
Неуязвимый ядерный объект Ирана в мегабункере: что известно о засекреченном заводе Фордо
00:00
В челябинском селе исчез памятник Ленину. Фото
17 июня 2025
23:56
В Тюмени загорелся промышленный ангар. Фото
23:45
Кухарук в преддверии юбилея посетил малую Родину. Фото
Депутатов всех парламентских партий возмутила жестокость следствия к редактору URA.RU Аллаярову
23:37
Дочь Ельцина попала под санкции Канады
23:36
Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по Украине за все время СВО
23:35
Директор Большого театра и глава «Отечественного софта» попали под санкции
Какие дороги перекроют в Петербурге на время ПМЭФ. Карта
23:30
МИД РФ осудил массированные удары Израиля по Ирану
1
23:25
Продюсер Фадеев похвалил арабскую певицу, которая выступит на «Интервидении»
23:23
Бывшую жену Путина внесли в санкционные списки Канады
1
В России подорожают тарифы ЖКХ: главные изменения в коммунальной сфере с 1 июля
23:11
Продюсер заявил, что акция «Тележки добра» будет расширена на всю страну
23:04
В пермском магазине торговали незаконно ввезенной электроникой на миллион рублей
23:01
Бизнесмен Карапетян сделал заявление после обысков в своем доме в Армении
1
Самый масштабный прилет по Киеву, атака по Донецку: главное об СВО на 17 июня
22:59
В ЯНАО остановлено движение паромов на главной переправе
22:56
На Урал привезли уникальный советский самолет из Самары. Фото
22:55
Росавиация попросила россиян летать с пересадками из-за конфликта в Иране
В доме миллиардера Самвела Карапетяна прошли обыски: кто он такой, кого задержали
22:50
Иранский Генштаб призвал жителей Израиля срочно эвакуироваться
1
22:46
Президентские гранты получили девять курганских проектов
22:41
Европа объявила, что скоро перекроет кран с газом из России навсегда
7
США требуют безоговорочной капитуляции Ирана: главное о войне на Ближнем Востоке за 17 июня
22:38
Для жителей поселков, вошедших в состав Челябинска, создадут специальный отдел
1
22:34
Пермские блогеры Настя и Даня Титовы вместе с сыном попали в ДТП в Москве. Фото
22:22
Axios: США могут ударить по ядерным объектам Ирана
Нерешенный вопрос по переговорам с США и бизнес-планы на ПМЭФ: главные заявления помощника Путина
22:10
Гладков: ВСУ убили главу Гончаровского поселения в Курской области
22:00
Оскароносный фильм, пост министра и подарок от королевы: интересные факты о жизни Юрия Соломина
21:56
Шумков предупредил курганцев о климатических качелях
1
Власти показали, за счет чего сделают рывок в развитии автопрома
21:56
Бесплатные настойки и советский антураж: в Сургуте появилась первая рюмочная. Фото
1
21:52
«Изгнанная» из своего дома Наталья Штурм прояснила ситуацию
1
21:52
Захарова сообщила о пристальном внимании за обысками у российского бизнесмена в Армении
Закрытые вечеринки, обеды по 6,5 тысяч и международные бизнес-сделки: в Петербурге стартует ПМЭФ-2025
21:30
Трамп пригрозил Ирану убийством верховного лидера
1
21:30
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
5
21:30
Отмена ЧС в Пуровском районе, введение особого режима в Шурышкарском: события в ЯНАО 17 июня
Выдвигавшая Собчак в президенты партия ликвидирована: протесты, пропаганда ЛГБТ* и семилетнее затишье
21:25
Снос долгостроя и Niletto для всех: главное в Кургане за 17 июня
21:24
В Бурятии пьяный уклонист ворвался в арсенал воинской части и начал стрельбу
2
21:20
Экс-единоросс, унизивший уборщицу, начал угрожать теневому мэру из ХМАО
Мишустин устроил масштабную транспортную проверку в России
21:20
«Километровые очереди и хаос»: тюменцы пожаловались на давку в аквапарке
2
21:11
Трамп заявил о полном контроле над иранским небом
3
21:02
Челябинцы скупают квартиры на вторичке за наличный расчет
2
Путин решил накрыть российские города новым «куполом» от атак ВСУ
21:02
Гладков заявил о прилете ВСУ по сельхозпредприятию
21:00
В Сургуте на парковке детской поликлиники умер мужчина. Фото
20:49
Пермские эсеры выдвинут в губернаторы главу фонда, помогающего участникам СВО
Домодедово конфисковали в доход государства: история скандала
20:45
Создание крупнейшего на Урале колледжа откладывается
2
20:45
Гайд по Бажовке: как подготовиться к фестивалю и добраться до него из Челябинска
20:42
Граффиста, портящего арт-объекты в центре Челябинска, оштрафовали на 5 000 рублей
С 1 июля в ряде регионов увеличатся выплаты на детей: кого ждет прибавка и сколько она составит
20:42
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна
3
20:38
На автовокзале Екатеринбурга обнаружили труп мужчины
20:30
Британцы пришли в тихий ужас из-за мысли, что Россия отключит им солнце
7
Россия сделает выбор в игре с США на Ближнем Востоке
20:29
В Сургуте введут ограничения на использование электросамокатов
20:29
Дом в Перми, в котором погибли двое подростков, признан аварийным в 2020 году
20:24
Курганская область и Ямал избежали кризис перепроизводства новостроек в УрФО
2
В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры: карта спецоперации на Украине 17 июня
20:20
Убийца прокурора ХМАО из тюрьмы выиграл суд у собственного сына
2
20:16
Тюменская звезда «Слово Пацана» снова сыграл жесткого уличного парня
20:15
На северо-западе в Челябинске появятся карманный сквер и новая пешеходная зона. Фото
Омбудсмен Москалькова заступилась за редактора URA.RU Аллаярова
20:06
«Картошка растет не в интернете»: Лукашенко призвал молодежь выйти в поле
8
20:01
Канадец Крис Дригер заменит вратаря Фукале в челябинском «Тракторе»
3
19:52
В Росавиации анонсировали свыше 50 рейсов между ОАЭ и Россией
1
19:51
Курганского педофила приговорили к 15 годам за изнасилования дочери сожительницы
19:50
Захарова поставила на место главу МИД Эстонии после слов о войне с Россией
7
19:45
Подкормка клубники: важные советы агронома для хорошего урожая
19:38
В Екатеринбурге навсегда изменят пять автобусных маршрутов: схемы
3
19:38
Приставы забрали у психически больной пермячки 11-летнего сына
19:37
Коц заявил о самом масштабном прилете по Киеву
1
19:30
Возможные смерчи прогнозируют в Курганской области в ближайшие сутки. Скрин
19:30
Суд дал челябинскому бизнесмену шанс вернуть элитный курорт на Увильдах
1
19:29
Михалков отказался верить извинениям уехавших артистов
4
19:28
Ушаков заявил, что на ПМЭФ соберутся представители 140 стран
19:27
«Идут переговоры»: в Свердловской области хотят ограничить мобильную связь для защиты от дронов
7
19:26
В доход государства конфискован аэропорт Домодедово
2
19:21
Жители Ноябрьска познакомятся с посланием из прошлого
19:19
Чем опасны обитатели парков: почему нельзя трогать белок, ежей, улиток
1
19:15
В ХМАО снесли шаурмичную рядом с муралом ветерана Великой Отечественной войны
2
19:12
Власти ХМАО оценили темпы строительства последнего дома с обманутыми дольщиками
19:11
Ушаков заявил о нерешенном вопросе в контактах с США
19:09
В Екатеринбурге выберут лидера молодежи
1
19:08
Власти ЯНАО нашли замену директору департамента, уволенному по утрате доверия
19:07
Якушев презентовал уникальный проект, который поможет женам и матерям участников СВО
19:05
На Тюменскую область обрушился град размером с черешню
19:01
Ушаков раскрыл, приедут ли на ПМЭФ представители США
18:57
В Госдуме призвали немедленно решить главную проблему инвалидов России. Фото
18:56
В Екатеринбурге КАМАЗ снес остановку, где стояли отец с семилетним сыном. Фото
18:52
Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства
5
18:52
Курганские власти заявили, что концерт Niletto увидят все желающие. Фото
2
18:48
Крупнейший пермский перевозчик заработал почти два миллиарда рублей за год
18:46
В ЯНАО вырастет количество зарядных станций для электромобилей
18:45
Чем опасна белокрылка и как от нее избавиться: важные советы садовода
18:43
На свердловском заводе число рабочих сократилось более, чем в десять раз
2
18:39
Пермский автовокзал планируют сохранить в собственности региона
2
18:36
В ХМАО тысячи медиков получают специальную соцвыплату к зарплате
1
18:31
В АТОР отреагировали на аренду мест на пляжах Сочи
1
18:30
«Город опасней тайги»: Олег Чегодаев о своей Одиссее через Урал к Ледовитому океану
18:28
Китайский телефон загорелся в самолете прямо в руках пассажира
1
18:26
Кто такой хоккеист Шабанов, который из челябинского «Трактора» уезжает в Америку
1
18:25
Беспилотник атаковал торгпредство РФ в Швеции
1
18:25
Ростехнадзор привлек к ответу «дочку» ННК после взрыва на месторождении в ХМАО
18:24
Самая известная змея России: все, что нужно знать до встречи с гадюкой
1
18:23
Открытая форточка помешала самолету вылететь из Тюмени в Москву
2
18:20
Власти ХМАО помогут в создании инвестпроекта стоимостью в 300 миллионов рублей
2
18:18
Дмитрий Артюхов наградил выдающихся работников региона почетными званиями
18:17
Жители ЯНАО несколько дней испытывают трудности с мобильным интернетом
18:16
Курганцев предупредили, что ИИ подделывают обещания кандидатов
2
18:15
Начальник свердловского госпиталя ветеранов войн ушел в отставку
6
18:12
В Пермском крае сдан последний долгострой
1
18:10
В Иране заявили о ликвидации множества офицеров при ударе по штаб-квартире «Моссада»
18:10
В Курганской области будут судить последователя экстремистской организации
18:09
В Индонезии вулкан выбросил в небо гигантское облако пепла. Видео
2
18:04
Пациент избил врача тюменской больницы: что известно на данный момент
3
18:04
На торговое представительство России в Швеции напали
18:03
Стюардесса из Екатеринбурга вошла в рейтинг самых красивых в России. Фото
1
18:00
Ямальский музей устроил уникальную выставку в городе-спутнике Екатеринбурга. Фото
17:58
МИД Эстонии пригрозил принести войну в Россию
11
17:58
В еще одном районе ЯНАО после подтоплений ввели режим «Повышенной готовности»
17:54
Гиревики из Курганской области взяли медали на чемпионате России. Фото
17:51
Центр Екатеринбурга затянуло густым дымом от пожара. Фото
17:50
Путин на встрече с Чемезовым напомнил про «должок» «Ростеха»
2
17:50
В ХМАО продают фабрику пластиковых окон за 200 миллионов рублей. Фото
17:49
В челябинском озере утонул 65-летний рыбак
17:49
В Челябинске утвердили список участников программы «Герои Южного Урала»
17:40
Коснется ли закон о защите русского языка иностранных названий компаний
1
17:40
В Курганской области на пожаре погиб 68-летний мужчина
17:37
Коц поблагодарил украинца за слив координат склада ВСУ в Киеве
1
17:35
Делом избитого тюменского врача займется глава Следкома
17:34
На «Лагпункте 501-й стройки» в ЯНАО поставят торговый павильон для туристов
17:30
В Кургане покажут благотворительный спектакль, все деньги от которого пойдут на дроны для СВО
17:30
Пермяк спас семейство уток на Якутской. Видео
17:30
В Тарко-Сале отменили режим ЧС после подтоплений дач
17:23
Как выглядит будущий крупный парк, который откроется в Тюмени уже в этом году. Фоторепортаж
17:23
Популярные трамваи изменят маршруты в Челябинске из-за ремонта остановки «Площадь Революции»
17:20
Названы худшие больницы Курганской области
7
17:17
Спрос на телемедицину среди россиян вырос в три раза
7
17:17
Украина попыталась атаковать четыре региона России
17:17
В Сургуте из окна многоэтажки выпала девушка. Фото
1
17:13
Госдума приняла закон о переносе даты оплаты ЖКХ
15
17:09
Максим Шабанов официально попрощался с челябинским «Трактором» и КХЛ. Фото
2
17:09
В Курганской области назвали самые лучшие больницы по итогам мониторинга
7
17:09
Главный враг смородины: чем опасна галловая тля и как от нее избавиться
1
17:06
На Ямале бизнесмены поссорились из-за компании «Мишутка и друзья»
17:06
Пермяки стали реже болеть корью
17:05
Тюменец погиб после падения из окна
17:05
В Кургане внедрят систему проверки подписей, которая была на выборах президента
2
17:01
Как и чем подкармливать перец: советы для садоводов
17:01
В Екатеринбурге готовят гигантский, но потаенный арт-объект. Фото
17:00
Тюменский вуз попал в важнейший федеральный топ
1
16:58
Чемезов похвастался Путину новой системой РЭБ
16:57
Мантуров оценил шансы на возвращение популярной в РФ марки авто после поставок ВСУ
16:56
Олимпийский чемпион из ХМАО готовится к бою с британским боксером. Видео
16:54
В Кургане снова будет теплее, чем в Сочи
16:48
В Муравленко оштрафовали директора учреждения за незаконное трудоустройство
16:47
Избитый тюменский врач получает необходимое лечение
2
16:46
Скандал в «Роснано», брак с Дуней Смирновой и побег из России: Анатолию Чубайсу — 70 лет
3
16:46
Челябинский суд отказал экс-владельцам «Макфы» в споре за 20 млрд дивидендов
16:45
Более 25 млн рублей выиграл в лотерее строитель из Краснодара
16:41
В отдаленном районе Кургана открыли новый торговый центр. Фото
1
16:40
В ХМАО сотрудница маркетплейса наживалась на возврате чужих товаров
16:38
Депутат Госдумы Колесников предложил челябинкам службу в отряде БПЛА
16:35
Брошенные машины будут отправлять из Екатеринбурга на СВО
7
16:33
Конфликт в руководстве ЛДПР привел к интригам против ставленника Жириновского
6
16:28
Министр ЖКХ Пермского края нашла себе заместителя в родном городе
16:26
Британия ввела санкции против самой засекреченной структуры Минобороны РФ
16:26
В Челябинской области с начала сезона произошло почти 2000 ландшафтных пожаров. Видео
16:24
Гости из ЕС, иконы и возрождение Лампаса: что ждет екатеринбуржцев на фестивале «Стенограффия»
16:21
В Кургане презентовали книгу о легендарном советском разведчике Фитине. Фото
2
16:14
Госдума защитила русский язык от иностранных слов
10
16:13
Родители жалуются на отказ в трудоустройстве школьников в Ханты-Мансийске
3
16:13
В Тюмени скончался третий участник трагедии на стройке
16:10
Осужденный в Челябинске за госизмену экс-полицейский не смог оспорить приговор
16:09
Медведев назвал G7 «мертвым клубом», если в нем нет России
16:06
Депутата гордумы Перми Раева предложили наградить знаком отличия
1
16:04
В Курской области появятся строители и саперы из КНДР
2
16:01
В России появятся мемориалы в честь корейских защитников Курской области
16:00
Бывший чекист из Тюмени Горшков войдет в состав курганского избиркома
6
16:00
Алкогольные бренды национализированного «Арианта» подешевели на 15%
1
15:59
В Тюмени облагородят участок кладбища, где похоронены участники СВО
2
15:58
Сотни работников «Газпром добыча Уренгой» вышли на субботник. Фото
15:58
В Минобороны заявили, что «Центр» вступил в бой с бригадой «Азов»*
3
15:56
Прямых рейсов из Екатеринбурга на египетский курорт станет больше
1
15:56
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО стрелком Яном Дружининым
15:55
Сургутский драмтеатр закрывает сезон последней премьерой. Фото
15:51
Администрация Трампа стала еще на один шаг дальше от введения санкций против РФ
15:50
КНДР поможет России с восстановлением Курской области
3
15:49
О посредничестве Путина в конфликте Израиля и Ирана, новый раунд переговоров: что Песков сказал журналистам
15:48
В Курганской области отремонтировали дороги к пляжам и дачам
3
15:48
Штрафы за нарушения маркировки иноагентов взлетят до 500 тысяч
15:41
Израиль пригрозил верховному лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
6
15:40
Главный индеец СССР и одинокий сердцеед: где сейчас Гойко Митич
3
15:39
Песков раскрыл URA.RU подробности об эвакуации россиян из Ирана
1
15:37
Песков: Россия полностью выполнила стамбульские договоренности
15:35
В Сургуте депутат раскритиковал чиновников за то, что они ремонтируют крышу школы уже 5 лет
2
15:35
Госдума приняла строгий закон против дропперов
1
15:35
Челябинские экологи проверят сточные ямы на берегах озера Тургояк
4
15:34
Военный рассказал об обстановке на cумском направлении
15:33
В Тюменской области плата за капитальный ремонт вырастет почти на 50%
5
15:32
Тюмень накроют затяжные ливни с грозами. Скрин
15:31
В Кремле отреагировали на призыв Нетаньяху ликвидировать Хаменеи
15:31
В шадринском горсаду отметят Международный день йоги. Фото
15:30
Песков: G7 потеряла прикладное значение для России
15:28
В Пермском крае главврача наказали за сокрытие несчастного случая
15:25
Кремль: Израиль не хочет посредничества Путина в конфликте с Ираном
15:21
В Сбере произошел масштабный сбой
2
15:18
Генпрокуратура потребовала активы экс-главы правительства Карачаево-Черкесии
2
15:17
В Челябинске двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа
3
15:15
В челябинском районе умер последний участник Великой Отечественной войны
1
15:15
В Госдуме раскрыли, что Россия готовит перед третьим раундом переговоров с Украиной
15:14
В соцсетях продолжает распространяться фейк о новом дизайне паспорта РФ
1
15:13
Насколько сильной будет магнитная буря 18 июня 2025: прогноз ученых
15:12
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре
15:11
Михалков предостерег депутатов, что вернувшиеся с СВО бойцы зададут им вопросы
15
15:10
В Шадринске будет облачно и дождливо
15:10
Иранская сторона заявила о глобальной угрозе из-за Израиля
15:04
Иран похвастался новой ракетой, которую Израиль не смог перехватить
15:04
В Екатеринбурге выбрали главный бренд города
2
15:01
Жители Надыма бьют тревогу из-за разрушающихся подъездов. Фото
4
15:01
Новак: Россия не ожидает снятия санкций
15:00
Сотрудника «Курганавтодора» уволили из-за несуществующих работ на 142 миллиона
4
15:00
Новое лицо ужаса: как Secret of the Mimic меняет правила в культовой игре — по версии URA.RU в Кургане
14:55
Пермская прокуратура взяла на контроль случай с пермячкой, в которую стреляли на пробежке
14:53
Черный дым накрыл Киев: как выглядит столица Украины после ночных взрывов. Фоторепортаж
14:51
Сургутские студенты помогают улучшать уличное освещение в городе
4
14:51
Чем опасен паразит повилика, обнаруженный в Курганской области
2
14:50
Увеличилось количество пострадавших после удара ВСУ по Донецку
14:49
Граждане Ирана и Израиля массово бегут в Россию
7
14:48
В курганском музее покажут коллекцию бабочек. Фото
14:48
На трассе в ХМАО погиб байкер
14:48
Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив, жители сидят в укрытиях
14:47
Власти ХМАО взяли на контроль восстановление мобильного интернета
5
14:47
Израиль впервые использовал новое лазерное оружие
14:45
Гендиректор структуры «Росатома» 11 лет проведет в колонии за контракты в Челябинской области
2
14:45
Юлиан согласился бесплатно спеть на свадьбе Соседова
14:44
В Тюменском районе опровергли фейк о ДТП со школьным автобусом
14:43
ВС ликвидировал партию, которая выдвигала Собчак в президенты
5
14:41
Без света, воды и дорог: в Тюмени жители годами жалуются властям на условия жизни
2
14:36
В Роскосмосе заявили, что пора создать ракету, как у Илона Маска
6
14:35
В Тюмени подешевело автострахование
1
14:35
Минобороны подтвердило мощный удар по Киевской области
14:33
Свердловского экс-мэра Пильникова отправили в колонию за взятки
3
14:32
Трейл, йога и пенная вечеринка: каким будет фестиваль нового формата в Челябинске
14:32
Пермский завод по производству металлообрабатывающих станков увеличил доход
14:31
Иран нанес удары по управлению военной разведки Израиля Моссад
14:30
Челябинский Париж стал двухсотой локацией распространения электросамокатов
14:30
Курганская область на первом месте по темпам роста доходов бюджета на Урале
15
14:30
Царит разруха 90-х: курганцы пожаловались на состояние детской площадки. Фото
5
14:28
Зеленский паникует из-за предположений о следующем шаге России
14:24
Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Крымом и рядом российских регионов
14:20
Фетисов отказался признавать Россию хоккейной державой
7
14:20
Десант ВСУ попытался проникнуть в Херсонскую область с нового направления
14:17
Магнитогорский хоккеист Малкин покинет «Питтсбург»
1
14:17
Депутаты призвали остановить бесконтрольный снос остановок в Екатеринбурге, мэр прислушался
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