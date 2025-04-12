Возвращение Coca-Cola, McDonalds, Visa в Россию: какие западные бренды могут вновь появиться в магазинах

Многие западные компании могут вернуться в Россию до конца 2025 года — по некоторым подсчетам, ожидается возвращение около 350 компаний. Среди них — Samsung, Visa и Mastercard, Boeing и McDonalds. Однако почти всем придется столкнуться с определенными трудностями, в частности, со все еще действующими антироссийскими санкциями. Подробнее о том, какие компании могут вернуться в Россию, и с какими трудностями им придется столкнуться — в материале URA.RU.
Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka)
Ведутся неофициальные переговоры о возвращении. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что представители Inditex «зондируют почву», но официальных заявлений нет. Технически возвращение возможно, так как команда и инфраструктура частично сохранились. Однако при возвращении они могут столкнуться с препятствиями в виде занятых торговых площадок и необходимости согласования с российскими властями.
Hyundai
В южнокорейских СМИ упоминалось, что Hyundai рассматривает возвращение, так как у компании есть опцион на обратный выкуп активов до конца 2025 года. Однако сама компания слухи опровергла в феврале 2025 года. Возможное возвращение связано с истечением срока опциона, но требуется одобрение российской правительственной комиссии.
Renault
Renault сохранила право на обратный выкуп активов в течение шести лет после продажи в 2022 году. Гендиректор Лука де Мео не исключил возвращения при «удачной возможности», но финансовый директор Тьерри Пьетон в 2025 году назвал это «маловероятным». В качестве препятствий здесь: занятые ниши и отсутствие конкретных планов.
Samsung
В феврале 2025 года агентство Yonhap сообщило, что Samsung рассматривает возвращение. Косвенно это подтверждается ростом рекламной активности в России на 30% в январе-феврале 2025 года. Официальных заявлений от компании нет. При этом активность сосредоточена на продвижении гаджетов через партнеров, например, МТС.
PepsiCo, Coca-Cola, Nestle
Эти бренды упоминались экспертами как потенциальные кандидаты на возвращение, так как их уход был частично формальным (производство осталось в России под другими марками). Например, PepsiCo подала заявку на регистрацию нового товарного знака, а Nestle возобновила заявки для Nescafe. Однако с момента их ухода изменилась рыночная конъюнктура, у данных брендов появилась необходимость ребрендинга.
Visa и Mastercard
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предположил, что эти платежные системы могут вернуться в ближайшее время из-за привлекательности российского рынка. Конкретных заявлений от компаний нет. Их возвращение зависит от ослабления антироссийских санкций и политической ситуации.
McDonalds
Экономист Алексей Зубец предположил, что McDonald»s может вернуться «через несколько месяцев» при улучшении политической обстановки, но это не подтверждено официально. Однако данная сеть в стране передана российскому владельцу, что усложняет процесс.
UNIQLO
По данным СМИ, бывшие сотрудники UNIQLO получали предложения о возвращении на работу, но сроки и условия не уточняются. Официальные заявления отсутствуют, при возвращении компании необходимы новые договоренности.
Boeing
В феврале 2025 года telegram-канал Shot упомянул о планах Boeing касательно возвращения на российский рынок, но компания это не подтвердила. Ее возвращение зависит от снятия ограничений против России и потребностей российской авиаотрасли.
Luxury-сегмент
По словам старшего директора, руководителя департамента торговой недвижимости компании Commonwealth Partnership (CMWP) Зульфии Шиляевой, несколько люксовых брендов проявляют интерес к возвращению напрямую или через франчайзы, ожидая улучшения ситуации к концу 2025 года. Названия компаний не раскрываются.
Общие условия и ограничения
Возвращение компаний из «недружественных» стран возможно только с разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям и профильного министерства. Требования включают локализацию бизнеса, создание совместных предприятий, снятие санкций и присутствие в новых регионах.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что сейчас приоритет отдается российским компаниям, занявшим освободившиеся ниши. Процедура возвращения должна быть прозрачной, без привилегий для иностранных брендов. Также необходимо предусмотреть обязательные требования для иностранного бизнеса, чтобы он вел дела на территории России добросовестно и ответственно.
Многие ниши заняты российскими или азиатскими компаниями, например, китайскими Chery, Exeed. Возвращающимся брендам придется конкурировать в условиях изменившегося рынка и снижения покупательской способности.
Kokoc Group ожидает возвращения до 350 брендов в 2025 году. Но эксперты предупреждают, что процесс может затянуться из-за санкций, логистических сложностей и рисков для репутации компаний.
Большинство данных основано на слухах, косвенных признаках (например, регистрация товарных знаков) или аналитических предположениях. Официальных подтверждений от самих компаний мало.
The Bell опросил 21 западную компанию в марте 2025 года, и ни одна не подтвердила планов возвращения, что указывает на осторожность бизнеса. Возвращение зависит от геополитической ситуации, включая переговоры по Украине и ослабление антироссийских санкций.
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